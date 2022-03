Feminismo y propaganda

Esta semana se ha celebrado el Día de la Mujer. Ya no es el día de la mujer trabajadora, que alguien vio que era redundante, ¿o acaso la madre de familia no trabaja? ¿el ama de casa, tampoco? ¿o es solo el día de la mujer que cotiza a la Seguridad Social? Es el día de la mujer en todas sus facetas.

Hemos conquistado la libertad de poder elegir y de poder hacer lo que queramos: trabajar con normalidad en lo que aspiremos a ser, y en general desarrollar nuestra personalidad libremente. Sin dar explicaciones ni pedir permiso.

Pero si la mujer como colectivo ha logrado algo, es que se note y se valore positivamente la aportación y la visión femenina. No se trata de que nos dejen pasar. Se trata de que se tenga en cuenta nuestro modo de verlo todo. Que nuestra aportación sume, como algo singular y valioso. Y eso es digno de celebración.

Sin embargo, nada de eso habría sido posible sin el apoyo, la confianza, el aliento o llámale como quieras, de nuestros maridos, nuestros padres y nuestros hermanos.

Lo siento, pero es así. No me cabe duda de que hay mujeres pantera que han tenido que sacar las uñas para ganarse un respeto, pero el triunfo de la mujer es un triunfo colectivo. La sociedad en su conjunto es la que ha sabido adaptarse y ver, sin complejos, lo mucho que aportamos las mujeres.

Y en ese contexto, hay mujeres que no trabajan, y no por eso son marujas, y hay amos de casa que no son calzonazos. Han dejado de verse como femeninos o masculinos determinados roles sociales que ahora los desempeña cualquiera, sea hombre o mujer. Y se ve con normalidad. El verdadero triunfo es ese. Que somos libres.

Queda mucho por hacer, por supuesto, pero es la sociedad la que permite que las chicas se matriculen en la universidad, y que los padres, no sólo las madres, las apoyen. No es aislado el ejemplo de la hija que continúa la saga del padre. Porque el triunfo es de todos, aunque quede camino.

Hace poco, mi hijo hizo una redacción sobre Marie Curie. Esa mujer ganó dos premios Nobel, el primero de ellos con su marido, Pierre Curie. ¿Sabes que el premiado, inicialmente, era él solo? ¿y que amagó con rechazar el Nobel si no se reconocían las aportaciones de Marie?

Al final, lo que permitió que les dieran el premio a los dos no fue sólo el hecho de que esta mujer fuera una animal del estudio, sino el empeño del marido en que eso se reconociese. No es sólo el mérito de ella como científica, sino el de él como persona civilizada y justa. Por alguna razón que no entiendo, el feminismo de propaganda, ese que no soporto del ‘ellas, ellos y elles’ no ha sacado a pasear este ejemplo de trabajo en equipo y de apoyo mutuo.

Volviendo a la actualidad, estamos desolados viendo la guerra en Ucrania. Se han organizado enviando en éxodo a las mujeres con los ancianos y los niños, y se han quedado en el frente los hombres en edad de batallar. No veo protestar por esa discriminación a las feministas de propaganda. A la vista del drama atómico de la guerra, esa reivindicación se evidenciaría como una ridiculez mayúscula, pero que en tiempos prósperos ha volado libremente.

Cuando hay necesidad, cada uno está donde más se le necesita y donde mejor puede ayudar. Porque los hombres y las mujeres somos un equipo.

No somos iguales. Que no te engañen con bobadas (bobados, bobades).