Pues aunque nos esperábamos otra cosa del próximo nuevo líder del PP, parece que se ha confirmado que la ultraderecha entra en el gobierno de Castilla y León. Una barrera menos, que no traerá nada bueno, pero, cómo no, se nos dice que la culpa la tiene Sánchez. A mayor escala, esta actitud se parece a la de Putin cuando culpa a los ucranianos o a los EE UU de que él invada un país soberano. Cinismo como la copa de un pino.

Como en los felices años 20, estábamos a lo nuestro, preparados para la recuperación y la fiesta fin de pandemia, y todo se ha torcido. La guerra ha venido a aguarnos la fiesta, que aquí no caen las bombas pero sus dramáticos efectos se van a sentir de lo lindo. Estábamos en los mundos de yupi y la NASA había anunciado estos días que próximamente vuelve con vuelos tripulados a la Luna y algunos nos estábamos inscribiendo en su web para que la nave lleve escrito nuestro nombre al espacio. Así que viene a cuento acordamos de aquello de ‘virgencita que me quede como estaba’, es lo que le ocurre al pueblo de Ucrania, lo que le podría ocurrir al mismísimo Putin y, por supuesto, lo que nos ocurre a todo el planeta y, por ende, a nuestro país. En los primeros días de la guerra escuchábamos a una chica de Kiev lamentarse de no haber sabido valorar su vida anterior, pues si antes se quejaba de ella, ahora la veía como un sueño envidiable.

En España igual, nunca nos damos cuenta de que, aún pudiendo estar mejor, en el mundo en el que vivimos hemos sido un país privilegiado, por mucho que Casado dijese que esto era un Apocalipsis. Realmente, nuestros males eran como ahogarse en una gota de agua si lo comparas con la situación de la mayoría del género humano que malvive o malmuere, afectados por pandemias, sequías, hambrunas, gobiernos dictatoriales y guerras.

Contaba el pintor Ángel Haro, que estos días ha vuelto a su África querida, que nadie festeja mejor la vida que esos niños africanos que bailan, juegan y ríen sin descanso, aún sin tener juguetes ni pantallas electrónicas y aún sin saber si lograrán sobrevivir a la juventud, y que tal vez, no habiendo mal que por bien no venga, deberíamos aprovechar la situación actual para recrecer, ser un poco más minimalistas y abandonar la loca carrera del progreso sin fin. Pero ya está la gente que trina tras escuchar a jefe de la diplomacia europea decir que debemos bajar un grado la calefacción, recordándome aquello de mi juventud: «Que si usted puede pagarlo, España no puede»,

De aquí hacia atrás, hemos sabido de muchas guerras, las hemos visto en nuestros televisores, pero enseguida hemos cambiado de canal para no amargarnos la comida, que a la tarde teníamos que ir al gimnasio o a un recital de poesía y a llevar a nuestros hijos a las clases de golf o de inglés, para luego, en el sofá, descansar de todo el día mientras nos evadíamos con las guerras de ficción en nuestra plataforma digital preferida.

No nos parecían lo mismo las guerras de siempre, allá por el Oriente Medio, con sus bombardeos, sus pozos de petróleo ardiendo, su población civil masacrada y sus refugiados viniendo aquí a dar por saco. Las guerras de antes (y de hoy todavía) nos han pillado mucho más lejos que tener una guerra en Europa y que puede que se extienda y nos pille de lleno. Y es que no tiene este Putin trazas de contenerse, que cuando uno se pasa por el forro todas las normas y acuerdos internacionales y una vez que todo el mundo le retira su amistad, ya no le queda ni pizca de interés en mantener su prestigio, ni buena imagen y se echa al campo, quema todas las naves y ya no hay marcha atrás. Y lo peor es que no parece que haya forma de detenerlo que no sea suicida.

No hay sátrapa, dictador o genocida que no sea, a la vez, un cínico redomado, y ahí tenemos al maligno ruso queriendo convencer a propios y extraños de que nos está salvando de los neonazis ucranianos, que es algo así, para entendernos, como si cuando gobierne Vox en Galicia o, si nadie lo remedia, en la Región de Murcia, se alegraran todos los demócratas si vienen los rusos y nos bombardean. Las bombas no distinguen y deben quitarnos todas las tonterías. Ante la guerra no debería haber otra ideología que la de defender la humanidad, defender la vida, defender las ciudades, el patrimonio, los servicios, la economía de la gente y no la de los fabricantes de armas.

La justificación de Putin es una excusa, una inmensa mentira que no sirve ni de cortina de humo. Si se la creyese él mismo no sería sino la constatación de que además de malvado, es un idiota, porque a corto, medio y largo plazo, lo único que cosechará es odio en el mundo, hundir el prestigio de Rusia y que se multipliquen los críticos y quienes abominan de su liderazgo. Parece mentira que volvamos a pelearnos a bombazo sucio, con la de armas civilizadas y menos cruentas que hay hoy día para conquistar el mundo y en las que Putin es un experto: las noticias falsas, los ciberataques, las campañas orquestadas desde las sombras, la financiación de partidos extremistas o secesionistas, para que los países se hundan ellos solos… No sé a qué viene esta desesperación sangrienta de Putin que, además anuncia, en su locura, que está dispuesto a utilizar armas de destrucción masiva y nuclear (que este sí que tiene), aún a sabiendas de que Rusia no saldría indemne de ello.

A medida que pasan los días el horror va en aumento, han bombardeado un hospital materno infantil, están en situación de alarma las centrales nucleares ucranianas y las imágenes de destrucción y sufrimiento se nos hacen insoportables. La desesperación se está apoderando de todos, y el miedo nos puede paralizar a todos o hacer cometer locuras a los responsables de las naciones.

Me viene a la memoria que el pueblo americano y la opinión pública obligó a EE UU a retirarse de la guerra de Vietnam, aún siendo el ejército más poderoso. No sería un imposible pensar que ante la locura ciega de su líder, los propios rusos, los oligarcas, la oposición y el pueblo, fueran quienes terminaran con esta situación insoportable. Es posible que la realidad no tenga remedio y la catástrofe acabe con todo, pero me niego a aceptar que este ex miembro de la KGB acomplejado y amigo interesado y corrupto de las mafias rusas, vaya a precipitar al mundo y a su propio país hacia el desastre. ¿No hemos aprendido nada de Hitler, que no dio marcha atrás ni cuando vio que su propio país estaba abocado a la destrucción, él que tanto decía amarlo? Si la ceguera de los caudillos nos conduce al precipicio, no deberíamos mantenerlos en el poder, ni dejarnos engatusar por sus cánticos de sirena de la superioridad de una patria imperial, de ciudadanos puros y dominantes.

El recuerdo de la última vez que vi al Ballet Nacional Ruso en El Auditorio de El Batel de Cartagena, me reafirma en que mejor estaríamos a otra cosa. Deberíamos estar disfrutando de las distintas manifestaciones culturales de nuestro mundo, con las dos manos en el arado para labrar un planeta más habitable, más justo y más igualitario, trabajando por salvar nuestro medio ambiente antes de que el cambio climático afecte a la propia supervivencia humana. Ahora que parecía que todos estábamos preocupados por la fragilidad de la Tierra y por la urgencia de curarla… Lo peor es que no hay organismos ni líderes que realmente nos representen en nuestra indignación y nuestro hartazgo.

La libertad que necesitamos no es para tomarnos unas cervezas sin ver a nuestra ex, sino para enterrarlos en el mar. ¡A galopar!