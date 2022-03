Al consumidor de banca

Que los bancos van a su apaño no es nada nuevo. Te cobran hasta por informar, si es necesario. Y por supuesto sus valores (económicos y los otros) suelen estar bajo cero, o como diría un amigo mío, no tienen principios, y si los tienen no tienen final. Por eso y porque se están cargando a los pueblos rurales, a los ciudadanos de la tercera edad, y hasta a sus propios empleados (en beneficio propio y en perjuicio de ellos y de los usuarios en general) ha sido preciso una legislación especialmente dedicada a sus prácticas de desatención a sus clientes. Así, la Ley 4/2022 de 25 de febrero último (publicada en el BOE del 1 de marzo y en vigor desde el día siguiente), de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, va a tratar de poner fin (o al menos un parcheo), a esas prácticas bancarias poco humanas, en cumplimiento del artículo 51.1 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de las personas vulnerables.

Tres son las novedades de esta Ley, que afecta no solo a los poderes públicos sino también al sector empresarial, en sus relaciones con los consumidores. En primer lugar, la aparición por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico de la figura de la persona vulnerable. En segundo lugar, la especial protección de los derechos de esas personas, a través de una información clara y comprensible (eso ya es mucho pedir; si se enteran lo que van a pagar en su hipoteca, cuéntenlo a todo el mundo, para que lo admiren), veraz, eficaz, suficiente y accesible. Y finalmente, la obligación de redactar la información precontractual y contractual en castellano (espero que sea en su totalidad y no solo el 25% como en las escuelas catalanas, que tiene bemoles el asunto. por cierto), y en cualquiera de otras lenguas oficiales en el lugar de celebración del contrato. Son consumidores vulnerables aquellas personas físicas que de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades, o circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección, que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad. Obliga la nueva norma jurídica a prestar una especial atención a aquellos sectores que, debido a su complejidad o características propias, cuenten con mayor proporción de personas consumidoras vulnerables entre sus clientes o usuarios, atendiendo de forma precisa a las circunstancias que generan la situación de concreta vulnerabilidad. Aún recuerdo aquel ayer, cuando se firmó por algunas entidades bancarias un código ético de comportamiento y buenas maneras para la protección al consumidor, que por supuesto no llegó a ningún sitio. Un brindis al sol en aquella ocasión, y a la luna, me temo, en ésta. Ojalá me equivoque, pero no van a dejar de echar a empleados a la calle, por prejubilación, reducción de plantilla, remodelación de la empresa, etc. Tampoco van a poner un empleado (ni, por supuesto, empleada) para atender exclusivamente a los consumidores desprotegidos, que imagino que serán esencialmente las personas de la tercera o cuarta edad, así como los que presenten alguna deficiencia intelectual o cognitiva. Si acaso, a esas personas le permitirán ser atendidas más allá de 9 a 11 de la mañana. Incluso pondrán cajeros automáticos en aquellas zonas rurales, donde no haya local ni empleados con presencia física en la sucursal bancaria. Algo es algo. Si encima queremos que sus valores, económicos y de otra clase, merezcan la pena, imagino que será ya mucho pedir.