Es difícil ser libre, pero cuando

funciona ¡vale la pena!

Janis Joplin

Una sociedad convencida de la equidad entre sexos, será motivo de celebración. Mientras, queda mucho por hacer, demasiadas barreras por derribar.

A mí hay días en los que me faltan fuerzas para seguir demostrando la capacidad que se nos exige. Me siento vacía de precisión y objetividad, carente de temperamento, más bien floja de autoestima y nula de comprensión. Demasiado observada o cuestionada, y carente de satisfacción por mucho que mi entorno y mis actos digan lo contrario. Seguramente todo esto implica ser mujer. Aquí no se contempla tener una cintura más estrecha o caderas más voluminosas, la talla tienes que darla en todo lo que hagas; y aún así, serás juzgada y cuestionada, y lo más doloroso es que muchos de esos ojos inquisidores serán los de otras mujeres que aún hoy defienden la brillantez del otro sólo por haber nacido otro.

Ser mujer es resistencia conformista cuando, por nacer niña, tu propia madre es quien te lleva a que te perforen las orejas para cosificarte con unos pendientes y aún dar gracias por no haber nacido medio continente más al sur donde esa mutilación de un lóbulo no se llame ablación genital. ¿Y qué madre querría el sufrimiento para su hija? Pero son las normas impuestas.

Ser mujer es tener que convivir con la hipocresía de los que dicen «quiérete tal como eres» mientras te arrastran a la vergüenza más ridícula que puedan imaginar, la de tus arrugas, tu flacidez corporal, tus canas o las estrías que provocan los embarazos. El doble filo de una navaja siempre amenazante, porque algunas de las que te quieren tal como eres censuran a las que optan por quererse a base de látex, bótox o tacón de aguja, cómo si el dolor de pies lo sufrieran ellas.

Y hoy no me da la gana de criticar o censurar a un hombre por haber nacido con una patita menos en sus cromosomas, la onda no va con ellos. Hoy me duele la detracción y el juicio de valor de unas con otras. Esa inquina que a veces parece ir intrínseca en los estrógenos, en la progesterona, y duele más que nada. Si algo tengo claro es que sólo la sororidad nos hará libres, sólo la unión de nuestras manos creará la fuerza que nos salvará de las cadenas que tanto aprietan, de las vituperiosas manos opresoras y de los ojos que miran mal.

El día que la última de nuestra especie no respalde el patriarcado, no critique a la nuera, a la madre, a la cuñada, a la amiga y a la desconocida, habremos ganado esa batalla de igualdad que tanto anhelamos. Nuestra alianza es vital, y no hace falta convertirla en una fiesta de pijamas ni en un akelarre. Todo es mucho más sencillo. Basta con saber que nos tenemos.

Canción que escucho mientras escribo: Mujer contra mujer por Mecano