Es inaudito que en una situación que afecta a la seguridad nacional, como es la provocada por la invasión de Ucrania, haya dos miembros del Gobierno que no respalden las decisiones más importantes. Si no compartes la estrategia en lo esencial te vas. Y si no lo haces, lo lógico es que te echen. En España no ocurre ninguna de las dos cosas. Todo lo que pasa en el Gobierno es tan insólito que una cuestión elemental como esta se pasa por alto. El desafío planteado por Rusia al mundo exige unión de todos aquellos que tienen la responsabilidad de buscar las mejores soluciones. Solo así se puede actuar con rapidez y firmeza. Así lo han entendido en Alemania, que también tiene un gobierno de coalición, consciente de que Rusia se aprovecha de su debilidad.

Vasili Grossman, autor de la novela que mejor cuenta el siglo XX, Vida y destino, escribió que «nada hay más duro que ser hijastro del tiempo. No hay destino más duro que sentir que uno no pertenece a su tiempo», es decir, no encajar en la época en la que uno vive, sentirse extraño entre las grandes corrientes de opinión de su sociedad. Llega un nuevo tiempo, y no nos damos cuenta. A esos hijastros, dice, se los reconoce enseguida, «en la sección de personal, en los comités regionales del partido, en las secciones políticas del ejército, en las redacciones, en las calles… El tiempo sólo ama a aquellos que ha engendrado: a sus hijos, a sus héroes, a sus trabajadores. No amará nunca, nunca a los hijos del tiempo pasado, así como las mujeres no aman a los héroes del tiempo pasado, ni las madrastras aman a los hijos ajenos».

Al mundo solo lo salvan los hijos del tiempo. Todos los demás somos un estorbo. Nuestros pensamientos han ido demasiado despacio en comparación con la velocidad del tiempo. Aplicamos esquemas del pasado.

Eso es lo que hacen las dos ministras que se han opuesto al envío de armamento a Ucrania y han calificado a su socio de Gobierno de ‘partido de la guerra’. También todos los que enarbolan las pancartas del ‘No a la guerra’, que en realidad quiere decir ‘No a la OTAN’, es decir, no a nosotros mismos. Los de Podemos siguen anclados en el viejo odio al mundo libre y no se han dado cuenta de que el tiempo nuevo no les ha dejado ni la ilusión de su alternativa. Son los abuelos del tiempo, zombis del siglo XX.

El mundo ya no es el mismo. El tiempo ha parido más hijos, ha alumbrado nuevos monstruos. Ha atravesado el mundo y se ha llevado todas las ideologías. Y, sin embargo, hay algo que permanece. El ser humano, que siente, sufre y lucha. Por su dignidad y su libertad. Esa es la lección de Vida y destino.

La lección del siglo XX. La lección que Podemos no aprendió.