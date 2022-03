Volvemos a la calle

Hoy volvemos a salir a la calle, hoy vuelve el día que muchos temen, igual que temen nuestras tetas, como canta Rigoberta Bandini. Hoy 8M sigue siendo importante alzar la voz y reivindicar nuestro espacio, nuestros derechos, la igualdad. Hace tiempo entendí que esta lucha es importante y debe ser liderada por todos. Las mujeres lo tenemos claro, pero necesitamos que nos acompañen nuestras parejas, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo; el feminismo empieza aquí, empieza de la mano de los hombres.

Que entiendan la importancia de la igualdad y el respeto hacia las mujeres: sin los micromachismos que nos rodean a diario, sin fotopollas de compañeros de trabajo, que se creen con el derecho de semejante agresión pensando que nos gusta simplemente por ser amables en el entorno laboral (es algo real ocurrido a una chica en su trabajo, que por supuesto denunció y condenaron al mensajero). Sin matarnos porque si no somos de ellos no somos de nadie, sin entender el amor como una posesión enfermiza, sin acosarnos en el terreno laboral, de manera sutil o no, para poder bajarnos las bragas.

El 8M de 2017 sentí una marea humana en forma de palmas y gente por todas partes, como un gran abrazo y apoyo en el que familias enteras con sus hijas e hijos pequeños, matrimonios mayores, adolescentes o mi generación de más allá de los cuarenta, salían a la calle. Aquel día estaba trabajando en Murcia: un jurado compuesto por mujeres, de un festival de cine que ya no existe, dejaron por un rato las proyecciones para sumarse a la multitudinaria manifestación de aquel día. Compartimos la emoción de formar parte de algo grande.

Ellas, lejos de sus ciudades: Barcelona, Buenos Aires o Madrid, vivieron cómo Murcia era parte de un movimiento social necesario, que inundaba todas las calles de la ciudad, del país y del mundo, gritando basta a la desigualdad, a las agresiones, a los abusos simplemente por ser mujeres. 2017 fue un año que marcó un antes y un después en la lucha de nuestros derechos y libertades. La fuerza de aquellos días aún la recuerdo: la denuncia de comportamientos machistas, abusos y acoso sexual de miles de mujeres en todo mundo a través de redes gracias a MeToo, nos hizo fuertes y nos dio un gran impulso para seguir con la labor de muchas que antes que nosotras gritaban, por nuestros derechos, libertad e igualdad.

Han pasado cuatro años y una pandemia, toca volver a las calles. Nos siguen matando, violando y abusando de nosotras, y mientras esto sucede enfrente tenemos la mayor de nuestras amenazas: la extrema derecha, que niega la violencia machista, niega el feminismo, no cree en la igualdad, ni en nuestra libertad como mujeres para con nuestro cuerpo; no podemos dejar que sus mensajes machistas sigan calando y nos haga retroceder en derechos y libertades.

Hoy toca salir a la calle, por todas. Por nuestras hijas, por nuestras hermanas, por las mujeres que sufren violencia machista, están muertas de miedo y no se atreven a denunciar, por las que pidieron ayuda pero no lo consiguieron, por las niñas y niños fallecidos por la violencia vicaria que trata de hacer el mayor y cruel dolor posible a las mujeres.

Porque nuestros Gobiernos deben entender que algo está fallando, porque necesitamos ayuda para protegernos a nosotras y a nuestros hijos. Porque se necesitan recursos para educar en igualdad, para que entiendan que el amor no es posesión ni control, para que no tengamos que mirar atrás cuando llegamos solas a casa, o fingiendo hablar por teléfono, o con miedo al mirar dentro del portal por pensar que pueda haber alguien escondido. Todo esto tiene que parar.

El otro día bailé junto a mis amigas en un bar. Sé que soy una pesada con esta canción, pero sonó Ay Mamá, saltamos, bailamos y gritamos. Hoy más que nunca toca sacar un pecho fuera al puro estilo Delacroix, gracias Rigoberta.