Un gazapo sospechoso

Cambiar la Historia podría ser el intento que subyace en un error, gazapo o falsedad, que se muestra con notable ostentación y con visos aparentes de fiabilidad en el marco del que fuera el primer jardín público de España, el Jardín de Floridablanca. No soy historiador ni trato de invadir este ámbito, pero habiendo comprobado que tal inexactitud está tomando cuerpo de postverdad y está siendo asumida como cierta por algún cronista o articulista, me tomo la libertad de tratar de poner luz en esta página de la historia del Barrio del Carmen en el que he vivido desde mi primera infancia y en el que he asumido un papel de ciudadano de a pie pero con cierto compromiso social.

La edad y los años a veces pueden dar fe de hechos de los que uno ha sido testigo, mientras sea posible. Me refiero a la portada del Matadero Viejo de Murcia que tuvo su sede en la calle del mismo nombre entre el Puente Viejo y la Plaza de la Paja y posteriormente fue reinstalada en el frente norte del jardín, constituyendo un ejemplo más de lo que no debe hacerse en urbanismo y en la conservación del patrimonio histórico de una ciudad, del que el ejemplo más notable puede ser la fachada del Huerto de las Bombas enclavado artificiosa y desafortunadamente en los Jardines del Malecón. Más notable, pero uno más entre los muchos casos que se han producido en Murcia en los años del desarrollismo de la posguerra, pero impensable e inconcebible en los finales del siglo XX como es este caso. La tal fachada, desubicada y trasladada indebidamente, luce un cartel explicativo en español e inglés que sitúa tal desaguisado en el 1948. Un baile de cifras ha cambiado la Historia, pues no se trata de tal año, sino del 1984, en plena época constitucional y democrática, con Gobiernos elegidos en elecciones libres, con una corporación municipal de la primera etapa postconstitucional. ¿Cómo explicar que tal gazapo histórico haya sobrevivido más de tres décadas? La respuesta queda en el aire, pero no es verosímil ni creíble que alguno de los protagonistas directos no lo haya leído. Trato de fundamentar mi versión y pido disculpas si me alargo demasiado. Las raíces de este hecho, además de tener casi cuarenta años, rozan una institución tan respetable como Jesús Abandonado. El movimiento Jesús Abandonado, aparece en Murcia en la Navidad de 1978, en unas instalaciones en la calle San Juan de Dios, número 1, en un local de 150 metros cuadrados, con treinta camas, con el que tratan de afrontar la connotación de abandono que sufren personas sin hogar en las calles de la ciudad en aquellos años. Ante el desbordamiento de la demanda de acogida, tan sólo un año después logran una nueva sede con la cesión por las hermanas de la Congregación de María Reparadora, de parte de su convento, el de ‘las Reparadoras’, en la calle Condestable de Murcia, en el entorno de los Pasos de Santiago y del primer templo cristiano de la ciudad de Murcia, la iglesia de Santiago Extramuros. Allí se desplaza la actividad de la Asociación de Fieles de Jesús Abandonado, manteniendo el antiguo local como comedor social que aún hoy sigue vigente y activo. En aquella época se trataba de un entorno no desarrollado urbanísticamente, con una Fábrica de la Pólvora próxima y vestigios de los últimos huertos, bancales y acequias que la ciudad terminaría ocupando y algunos conventos que acabarían dejando la ciudad. Algunos años más tarde, Jesús Abandonado encontraría nueva sede en la Carretera de Santa Catalina y también dejó aquella ubicación prestada. El desalojo de la zona urgía entre otras razones porque la iglesia y el Palacio de San Esteban eran la nueva sede del Gobierno regional y no resultaba cuanto menos ‘estética’ la presencia de quienes se cobijaban en el entorno como satélites de Jesús Abandonado, algunos mendigos que se habían alojado y que había de reubicar en otro lugar. El Ayuntamiento disponía de espacio en el Antiguo Matadero cercano al río y al Puente Viejo y unas viviendas prefabricadas en este espacio era la solución. Pero como quiera que no cabían por la puerta del Matadero, no se les ocurrió mejor medida que derribar la puerta y la fachada. Y esta fue la solución: la fachada fue desmontada y sus piezas apiladas para que las viviendas prefabricadas entraran en aquel solar. Increíble, inverosímil, pero real, por más que pudiera pesarle a su autor, el mismísimo Jaime Bort, cuya obra maestra fue la fachada de nuestra Catedral, pero que también puso su ingenio al servicio de este Matadero que por tan insignificante razón fue desmontado pieza a pieza y más tarde desubicado en un lateral del Jardín de Floridablanca. ¿1948 en vez de 1984 es sólo un error casual? ¿O un gazapo mantenido interesadamente para evitar reclamaciones? Por favor, señores cronistas e historiadores, responsables de Cultura de instituciones públicas, permítanme el consejo: corrijan la fecha. Este desaguisado sucedió en 1984 y sus responsables aún pueden dar fe de ello.