Hasta cuándo abusará Pedro Sánchez de nuestra paciencia? De la larga lista de agravios que podemos presentarle los ciudadanos de la Región, resulta especialmente lacerante y cruel su maltrato en materia ferroviaria. En solo cuatro años nos ha quitado el AVE, los cercanías, y ahora también los trenes de media y larga distancia que nos conectaban con Madrid y el centro y Norte de la Península. Jamás nadie había castigado de esta manera a una tierra y a sus gentes. Jamás nadie había hecho tanto daño en tan poco tiempo.

El Gobierno central no solo aboca a la Región a carecer de unas infraestructuras ferroviarias propias del siglo XXI sino, directamente, a no tener ninguna. Una situación que nos remonta a allá por 1850, cuando se estableció la conexión ferroviaria con Madrid. Dejarnos sin enlace ferroviario directo con la capital de España se debe, de nuevo, a una decisión unilateral y exclusivamente política del Gobierno de Pedro Sánchez, porque las obras son perfectamente compatibles con la circulación de los trenes, como sucede en las obras ferroviarias del resto de España.

Encima, esta desconexión con Madrid durará al menos tres años, hasta 2025, aunque, por desgracia, es probable que se prolongue por más tiempo, tal y como recogen los servicios alternativos de transporte contratados por el Ministerio.

Cabe recordar que, tras la llegada de Sánchez al poder vía moción de censura ‘Frankenstein’, la primera decisión que tomó el Gobierno del PSOE fue la de impedir la llegada del AVE a la Región, pese a que estaba todo preparado para que ese mismo año la alta velocidad entrara mediante una vía provisional en superficie, mientras se terminaban las obras del soterramiento que había iniciado el anterior Gobierno del Partido Popular.

Nos aseguraron entonces que en 2020 estarían terminadas, pero estamos en 2022 y todavía seguimos esperando. Encima el señor Vélez, delegado de Sánchez y jefe de los socialistas de la Región, nos avisa de que con suerte lo tendremos para 2023. Cinco años de progreso y desarrollo tirados al cubo de la basura por motivos exclusivamente políticos y sectarios.

Pero pronto advertimos que con Sánchez en el Gobierno absolutamente todo es susceptible de empeorar: así ocurrió cuando el pasado mes de octubre dejó a Águilas y Lorca, junto con el resto de los municipios de la comarca del Guadalentín, sin los trenes de cercanías hasta Murcia, que daban servicio a más de 1,2 millones de viajeros al año. Un cierre que, para más inri, ha supuesto más polución y atascos en unas autovías ya colapsadas a diario en los accesos a la capital de la comunidad autónoma.

Todo bajo la peregrina excusa de acelerar los trabajos del AVE entre Murcia y Almería, a pesar de que el proyecto constructivo, que había sido redactado por el Gobierno del PP y que estaba ya licitado y adjudicado, preveía simultanear las obras de la alta velocidad con el mantenimiento del servicio de trenes de cercanías. Por obra y gracia de Sánchez, a partir de entonces nos convertimos en una verdadera isla ferroviaria, condición que se ha oficializado esta misma semana, cuando la Región de Murcia pasó a ser la única provincia de España sin comunicación por ferrocarril con Madrid, castigo que se va a prolongar muy posiblemente entre 5 y 10 años.

¿Pero se podía hacer aún peor? Por supuesto, todavía estaba por llegar el último gran despropósito: el AVE ya no va a parar en la Estación de Atocha, por lo que los ciudadanos de la Región que viajen a Madrid en Alta Velocidad solo podrán efectuar parada en la Estación de Chamartín, al norte de la capital. Por tanto, se verán obligados a coger el transporte público para llegar al centro. Además, el tiempo del trayecto aumentará en un cuarto de hora. Una decisión, de nuevo, estrictamente política, que aleja todavía más a la Región de Murcia del centro económico, turístico y político de España.

El Gobierno socialista, empeñado en que la Región tenga las peores comunicaciones ferroviarias de nuestra historia, se ha olvidado por completo de Cartagena también en esta materia. No sabemos nada, desde que Sánchez gobierna, sobre la solución que plantean para la llegada del AVE a la ciudad portuaria. No conocemos plazos de tiempo, ni presupuesto, ni contamos con ninguna propuesta técnica. Eso sí, el Gobierno de España va a gastar dinero de los cartageneros en arreglar una estación… a la que no llegan trenes.

Estos castigos, continuos y crecientes, a los que Sánchez nos somete, con el silencio cómplice de los socialistas de la Región, supondrá un gran perjuicio económico, un impacto negativo en el turismo y un daño irreparable en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Desde el Partido Popular pedimos explicaciones al Gobierno de Sánchez. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, seguiremos denunciando alto y claro estos atropellos y reivindicando lo que en justicia nos corresponde.