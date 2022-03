Para qué denigrar más a Putin, el medieval pervivido en ese espacio medio entre las dos civilizaciones que han hecho mundo al mundo? Rusia estuvo al margen de la evolución mental de occidente. China sí ha sabido sobrevivir a ese cautiverio de las almas que es el comunismo. Putin, el hijo del cocinero de Stalin, que heredó la vesania del despreciable déspota y genocida georgiano (¡Viva Georgia!), no puede pasar sin usar su ejército, y celebrar victorias bélicas. Es un medieval, ya digo. Un señor de la guerra, como los ha habido en todas partes. Sólo que éste tiene armas nucleares y convencionales de última generación. ¿Para qué tener un ejército y no usarlo? se dice este canalla, chulesco y arrogante. Los señores de la guerra eran limitados y, hasta cierto punto, prudentes. Una prudencia obligada por sus limitaciones, claro. Sucede que este sujeto, de corte altomedieval, cree no tenerlas. Y no piensa, ni deja pensar, a sus lacayos del Kremlin.

Es un criminal de guerra. No más, no menos, que Hitler y Napoleón (sí, Napoleón, el corso: no voy a discutir eso). Una vez ocupada Ucrania, empezará la guerrilla ucraniana, bien surtida de armas desde el exterior. Y pasará lo que le pasó a Bonaparte en España: un dolor de cabeza incesante. Y la Historia seguirá, dejando atrás a este señor de la guerra venido a más. Igual se piensa que tener más bombas atómicas que todos los demás juntos le asegura una victoria en esa Tercera Guerra Mundial que tanto ansía. Si es que aún cree que en una guerra nuclear, Rusia se llevará la victoria es que es de los que engañan: es más tonto de lo que parece. Lo mismo destruyen en Rusia mil bombas atómicas aliadas, que 7.000 rusas en occidente. No hay vencedor, no hay vencidos: todos perdedores. Y la Humanidad, al garete. Hace falta inteligencia civil para entenderlo. Y en Rusia sólo hay inteligencia militar, defendida de cualquier atisbo de ser infiltrada de inteligencia civil. Todavía cree este medieval perdurado que lo militar no es un instrumento, sino un fin en sí mismo: es medieval, altomedieval, ya dijimos. Mientras tanto, hay niños que lloran y mueren, hombres mutilados, mujeres al cargo de mayores y de pequeños, exiliadas en tierra ninguna, por culpa de que este desdichado tiene, cree tenerlo, un cigüerzano más largo y potente que nadie, como los niños a ver quién mea más largo. ¡Qué tontolpijo! Y monta osos, a torso descubierto, y se baña en hielo ante las cámaras. Anda y que te den, so paleto. Deja a la Humanidad crecer. Llegarás a Nuremberg.