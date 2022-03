La pobreza es una decisión política», decía Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, en su visita a España hace unos meses. Y razón no le faltaba. Sobre todo, en la Región de Murcia.

El 21 de mayo de 2019 (tres años después de la firma del Pacto por Infancia promovido por UNICEF), seis partidos políticos firmamos el II Pacto de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la Región de Murcia, cuyo objetivo es erradicar la creciente desigualdad en una Región en la que, una de cada tres personas estaban, antes de la pandemia, en riesgo de exclusión o pobreza.

Apenas un mes después de aquella firma, la traición se consumó en el acuerdo programático de Gobierno entre estos partidos, por parte de la exlíder de la formación naranja y actual consejera tránsfuga de Política Social. Isabel Franco evidenció así, en el acuerdo programático que alcanzó para tener un sillón en San Esteban en 2019, que la lucha contra la pobreza y la exclusión social no iba a ser una prioridad en las políticas sociales asistencialistas y caritativas que tanto les gusta practicar a los Gobiernos del PP.

Tras casi tres décadas de inacción, y con una pandemia y dos años de gestión a las espaldas, ya podemos hablar de una gestión pública caótica, irresponsable y nefasta por parte del Gobierno regional de López Miras en general. Y de Isabel Franco, en particular. Un Gobierno que no solo compra voluntades para que todo siga igual, sino que además pone en riesgo a los más vulnerables generando más desigualdad, al no presentar ni un solo proyecto en la primera convocatoria de los fondos europeos de inclusión.

Porque si hay que poner un lema que resume su compromiso real en la lucha contra la erradicación de la pobreza y exclusión en nuestra tierra, ese lema bien pudiera ser: una firma en todos los grandes pactos sociales; y una traición, a todos ellos. Y no lo dice el Partido Socialista de la Región de Murcia, lo dicen los hechos.

Mientras la consejera de Política Social desatiende a nuestros mayores, olvida la pobreza infantil que padecen uno de cada tres niños y niñas, un dato sonrojante y humillante para la región en la que 25% de la población se encuentra en riesgo de pobreza. El PSOE ha tratado de solucionar los problemas sociales de nuestra tierra con propuestas como la creación de una Comisión Especial de Infancia, que caducó hasta dos veces en esta legislatura; iniciativas como actualizar la Renta Básica de Inserción regional, de las más bajas del país, con una Ley que complemente al Ingreso Mínimo Vital; con enmiendas a los presupuestos regionales que reviertan sus recortes en materia social.

Porque después de aquella decisión política de la que hablaba Philip Alston, los socialistas cumplimos la decisión de apostar por la política social como una inversión que genere igualdad para todas y todos.