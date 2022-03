Hoy es ya un tópico declarar obsoleta aquella tesis de Francis Fukuyama que proclamaba el fin de la historia. Por un lado, es que la historia —el pasado— ha vuelto con la invasión de Ucrania por parte de Putin. Regresan las disputas sobre las fronteras, regresa la anexión de un país europeo por su vecino, regresan las ansias imperiales y regresa el modo de dirimir los conflictos a través de la fuerza bruta. Y sobre todo regresa la incertidumbre sobre qué nos deparará el futuro dependiendo de cómo evolucione el conflicto bélico que nos tiene a los europeos como espectadores e involuntarios protagonistas más o menos atónitos. Pero, por otro, lo que puede marcar la diferencia con relación al pasado —a la historia— es que, en lugar de enzarzarnos en una tercera guerra mundial que podría ser letal para toda la humanidad, los países más directamente concernidos por el ataque ruso han —hemos— optado por enfrentarse por primera vez a las bombas desde el terreno de la geoestrategia y la geoeconomía, es decir, enfrentarnos al invasor oponiendo sanciones en lugar de tanques, bombarderos y misiles, con el fin de asfixiar su economía y propiciar su derrumbe. Porque el reto es conseguir la derrota total de Putin sabiendo que la batalla por él iniciada no contempla el armisticio. Ya hemos escogido nuestras armas, lo mismo que él ha escogido las suyas consciente de que Rusia es una potencia nuclear y de la amenaza real que eso supone. La asfixia económica no es un arma de intervención rápida y no logrará sus efectos a tiempo de parar la invasión de Ucrania —«lo peor está aún por venir», ha dicho el jueves pasado Putin a Macron—. La guerra que vendrá luego será larga y, si las nuevas armas económicas logran su objetivo, padecerán las consecuencias no solo muchos rusos. En la otra parte concernida también sufriremos la guerra; y las víctimas civiles podemos ser usted o yo, estimado lector. Nunca lo serán —salvo hecatombe— los poderosos, que ni empuñan las armas ni les afecta la carestía.