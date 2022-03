Una película que está de pena

Absolutamente conmovido

La guerra en Ucrania, qué horror.

Solidaridad

Ya hay familias ucranias que han huido de la guerra en su país viviendo en nuestra Región. No solo en Cartagena, sino en otras varias localidades. Y se están recogiendo donaciones de alimentos, medicinas, ropas, etc. Las oenegés que se encargan de ellos están pidiendo también donaciones de dinero para comprar lo que haga falta en cada momento. Es fácil contactar con ellas si quieren ustedes participar.

La negra

Desde luego que, en lo que al ferrocarril se refiere, es que tenemos la negra, oiga. Lo único que le faltaba a nuestro viajecito a Madrid es que el tren no pare en la estación de Atocha. Observen ustedes la calidad del material: Supongamos que un hombre y una mujer que ya no están en edad de conducir quieren ir a ver sus nietos que viven en Madrid. Desde donde vivan en Murcia han de coger un taxi, un autobús o el coche de un sobrino que los lleve a la estación de El Carmen, donde tomarán un autobús que los llevará a Archena. Allí cogerán un tren que los trasladará a Albacete, donde bajarán y se subirán al AVE, que les llevará a Cuenca y desde allí, a Madrid. Por la ventanilla, verán la estación de Atocha pasar y seguirán camino hasta la de Chamartín, a la que llegarán 15 minutos después, donde tomarán un taxi, que los llevará a casa de sus hijos. Todo lo anterior arrastrando dos maletas. ‘Hay que joderse’, han comentado.

Es lo que le apetece

Son las 11.15 de la mañana. En una terraza de bar tres hombres mayores tienen delante café con leche y tostadas con tomate, y uno de ellos dice: «Mira la tortilla de patatas que están sacando. Eso es lo que me tomaría yo ahora con una copa de vino tinto».

Amenaza

El presidente López Miras ha dicho dirigiéndose al Gobierno central: «A mí no me toquéis los… impuestos que me voy a los tribunales».

Pendiente de un hilo

Un conocido intelectual, que ha tenido y tiene cargos de mucha responsabilidad, nos dice a los demás que estamos sentados a una mesa tomando una cerveza con él, a las 8.30 de la noche: «Me voy. Si llego hoy también tarde a mi casa, mi mujer no me abre la puerta, que ya me tiene amenazado».

Un misterio

Una mujer a mí: «Oye, tú que estás más enterado que yo de política, lo del proyecto ese de Yolanda Díaz, ¿es con Podemos o sin Podemos?». «No lo sé, ni sé de nadie que lo sepa», respondo.

Anima a otros ricos

Melinda French Gates, exesposa de Bill Gates, poseedores de una fortuna de 112.000 millones de euros y gestores de una fundación filantrópica con grandes proyectos de ayuda en todo el mundo, lleva a cabo también la labor de animar a otros ricos a que compartan su fortuna: «Cuando tienes la suerte de ser multimillonario, puedes entregar la mitad de ello y que tu vida no cambie. Y tenemos que hacerlo. Debemos tener una sociedad en la que si, por cualquier razón, hay tal cantidad de dinero en tus manos, debes devolverlo a la sociedad para cambiar y mejorar la vida de otros», ha dicho.

No le cae bien

Una chica muy joven pasa por mi lado, en la calle, hablando por el móvil: «Sé muy bien lo que él quiere, pero es que yo no lo trago, ¿me entiendes? Que no lo trago».

Una película que está de pena

He visto varias cosas en la tele sobre las que puedo opinar, con el permiso de ustedes: la película Tiempo, de M. Night Shyamalan, un pequeño desastre en el gran historial de este director, que es el de El sexto sentido, The village, o Cristal, entre otras, que son muy buenas. Está de pena. También he visto un documental que me ha interesado, Magaluf Ghost Town, sobre este lugar de Mallorca donde acuden muchos turistas a emborracharse y algunos a tirarse desde el balcón a la piscina, unas veces acertando y otras no. He comenzado varias series, pero no tengo nada interesante que recomendarles.