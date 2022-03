Ocurrió hace solo unos años, el físico Boris Nemtsov era un liberal que desafiaba abiertamente a Putin y concitaba en torno suyo las mayores ilusiones reformistas. Sentenciado Novalny, en prisión o desaparecidos otros opositores, se había convertido en el único líder de la protesta que aún quedaba en Moscú. No sería por mucho tiempo. Nemtsov había descubierto, sin embargo, que incluso los rusos que capitalizaban el mayor descontento estaban en ese momento más centrados en sus problemas económicos que en la guerra de Ucrania, el principal activo que manejaba la oposición para llevar a cabo sus protestas que hacían coincidir con las del movimiento democrático ucraniano. Las autoridades le negaron el permiso para organizar una marcha en el centro de Moscú, al mismo tiempo que se lo concedían a un grupo juvenil pro Kremlin para manifestarse en contra del Maidán. Uno de los dirigentes de ese grupo portó una pancarta en la que se vinculaba al físico opositor con los nacionalistas de Ucrania. En marzo de 2015, la hija de Nemtsov y su madre planearon ir de vacaciones a Italia. La noche antes de tomar el vuelo, la primera escuchó a la segunda gritar con el teléfono en la mano: «Lo mataron». Un taxista las condujo al puente frente al Kremlin donde habían disparado al líder opositor.

La marcha de la paz no se celebró pero sí otra multitudinaria, de luto, a la que se unieron 50.000 personas, en el centro de la capital. Vladimir Kara-Murza, activista de Open Rusia, no dejó de visitar el lugar del asesinato un solo día, a menudo con flores, hasta que fue hospitalizado por diversos fallos en el organismo como resultado de haber ingerido toxinas desconocidas. Masha Gessen, periodista moscovita del New York Times, escribió: «El opositor más famoso recibió una bala en el corazón; el menos, veneno en su té». En julio de 2017, cinco chechenos fueron culpados del asesinato.

La historia de la infamia protagonizada por Putin prosigue estos días.