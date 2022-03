La inevitable desconexión entre Occidente y Eurasia

No por esperado ha dejado de sorprendernos. Los países que conforman la civilización occidental, entroncada en la tradición grecorromana y rescatada por la Ilustración renacentista del oscurantismo religioso medieval, representan lo mejor que ha dado la Humanidad, en términos de un desarrollo político que frena al poder omnímodo del Estado ante la barrera de los derechos de los ciudadanos, que mediante la ley y los órganos judiciales se protegen del abuso de los gobernantes. La mayor parte de las veces, el poder absoluto corrompe de forma absoluta como afirma el conocido adagio. La metáfora de El Señor de los Anillos, en la que el anillo «para gobernarlos a todos» convierte a su poseedor en una deformada caricatura de sí mismo es la norma, y vale perfectamente para describir la evolución de las dos torres de este Mordor contemporáneo en el que se ha convertido Eurasia.

Ha hecho falta que Rusia invada un país independiente, pacífico y democrático, para que nos hayamos dado cuenta de que el anillo de poder había corrompido hasta los tuétanos el sentido de la realidad de un mindundi llamado Vladimir Putin, ex funcionario del KBG, amamantado por la Unión Soviética en el odio a Occidente, y cuyo referente moral es un personaje de una serie de televisión, espía como él pero de infinita más categoría personal, por el que confesó su admiración en una entrevista emitida por televisión al inicio de su carrera política.

Como sucede con todos los dictadores paranoicos que ha dado la historia, Putin se ha embarcado en una cruzada destructiva que solo puede acabar con el enfrentamiento directo o en países terceros con su enemigo declarado, nosotros, y la ruina para su país, como ya le sucedió a Alemania en la segunda guerra mundial, y posteriormente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Retrasar ese enfrentamiento solo le hará más paranoico y destructivo, aunque nos cargará de razones como ya sucedió en las guerras mundiales.

En este enfrentamiento, la OTAN y Rusia llegarán hasta el borde de la confrontación nuclear, aunque nunca lo traspasarán por lo que significaría de destrucción mutua asegurada.

Putin y Rusia serán fáciles de vencer en una confrontación abierta. Aunque Rusia lleve quince años al menos invirtiendo una proporción considerable de sus recursos en su ejército, los informes que llegan de la invasión de Ucrania ponen en evidencia los defectos endémicos de un ejército soportado por un país tecnológica, económica e intelectualmente de segunda fila, como es la Rusia actual. No deja de sorprender la imaginación y capacidad de los científicos rusos en la industria aeroespacial, pero, en contraste, el resto de los sectores industriales y tecnológicos se cae a pedazos o está ínfimamente desarrollado.

Véase el ejemplo del nefasto intento de producir una vacuna eficaz contra el Covid. No nos dejemos engañar por la apariencia de genialidad que les dan las granjas de trolls sembrando información falsa en las redes sociales y las afirmaciones del sodomizado Donald Trump, al que tienen cogido por los huevos los servicios secretos rusos con las cintas de vídeo de sus orgías moscovitas. La realidad es que Rusia solo es un país grande en territorio, pero enano en el resto de los aspectos. Su economía se fundamenta en la explotación de sus materias primas, como cualquier país tercermundista. Por lo demás, el PIB de Rusia es un poco mayor que el de España y un poco menor que el de Italia.

Por esa y otras razones, la conclusión de esta crisis no puede ser otra que la subordinación final del pigmeo ruso al gigante chino. Rusia, bloqueada por Occidente debido a su irrelevancia estructural cuando dejemos de comprarle gas, trigo y maíz (cultivado en la ocupada Ucrania), no tendrá más remedio que echarse en manos de China, que por lo demás sí cuenta con una enorme población y un PIB que, en términos de poder de compra, se acerca al de Estados Unidos. Rusia, de esa forma, intentando confrontar a su enemigo en el Oeste, pasará a convertirse en un Estado vasallo de los chinos, que, nacionalistas y racistas como son, no demostrarán ninguna compasión para humillar a su Estado satélite, aprovechándose de sus riquezas naturales al tiempo que bloquea indefinidamente su progreso industrial y tecnológico.

Putin acabará siendo la putita de Xi Jinping, otro dictador implacable cuyo poder omnímodo está a punto de ser corroborado con una presidencia vitalicia por la pantomima democrática del XX Congreso del Partido Comunista Chino que se celebrará el próximo octubre. Según le vayan las cosas a Rusia y a su economía, Xi Jinping tomará después uno de dos caminos alternativos: buscar la mejora de relaciones con Occidente ante el temor de sucumbir él mismo a las sanciones occidentales, o invadir él también Taiwan y exponerse a esas mismas sanciones.

Lo que nos lleva a preguntarnos qué errores ha cometido Occidente para estar en esta tesitura ante un eje del mal, que domina por tamaño el hemisferio norte y amenaza con convertirse en un conglomerado hegemónico, que aboque al mundo a una etapa de mil años de oscuridad autocrática. Obviamente hemos llegado aquí por la ingenuidad de las democracias, que viven en un mundo cada vez más desarrollado y confiado, aunque con sobresaltos como el intento autocrático de Trump precisamente en la democracia más poderosa del mundo.

Haber consentido los juegos de guerra de Putin en Chechenia, Georgia, Moldavia y Ucrania nos ha llevado ante esta situación límite. Permitir que China formara parte del occidente económico a través del acceso libre a los mercados mundiales mediante su incorporación a la Organización Mundial de Comercio, fue otro gravísimo error, comprensible pero garrafal contemplado en este momento.

Ahora que nos hemos caído del guindo, solo nos queda proceder de forma inmediata, decidida y contundente a cortar todo lazo económico con las dictaduras euroasiáticas. Al menos temporalmente, hasta que llegue un inevitable enfrentamiento armado, debemos impedir que las economías chinas y rusa sigan vampirizando la tecnología, el conocimiento y la riqueza de Occidente. Ni inversores, ni proveedores, ni estudiantes, ni colaboradores, ni clientes chinos o rusos deberán ser permitidos en un país democrático. Sí los turistas, a ver si comprueban que Occidente, con todos sus defectos y aparentes debilidades, da origen a sociedades más libres, más prósperas y proporcionan más felicidad a sus ciudadanos que las oscuras tiranías en las que ellos sobreviven y se decidan a derribarlas.