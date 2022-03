Un millón de personas en una semana han salido de su país sin saber si podrán volver, sin saber si su casa estará en pie cuando todo esto acabe. Un millón de historias han salido con maletas y bolsas, mujeres, niños y niñas pequeños en su mayoría, dejan atrás a sus papás y maridos a los que no saben si volverán a ver de nuevo, por quedarse a defender su país. Sin duda parece el argumento de una película bélica, pero esto es el siglo XXI y es la escalofriante realidad.

No dejo de pensar en las personas dependientes que se encuentran en medio de esta cruel invasión. No dejo de pensar en niñas y niños como mi sobrino con una discapacidad intelectual a los que los sonidos les perturban. ¿Cómo se sentirán ante las sirenas y los estruendos de los bombardeos, la desesperación de sus padres, la indefensión? No dejo de pensar en cómo la vida nos puede cambiar en una semana; tu barrio, pasar de ser un lugar amable donde sales a tomar algo con amigos, vas al gimnasio o a comprar un libro y en cinco días estás rodeado de soldados armados, tanques, barricadas y refugios.

Me da pudor ver la guerra desde el sofá de casa, mientras un millón de personas hasta hoy, dejan sus vidas atrás, llegan aturdidos y en shock a la frontera con Polonia, tras días andando, pasando frío y sin comer, cuando hace una semana llevaban una vida como la tuya o la mía. Residencias de ancianos, personas que necesitan cuidados en sus domicilios, sin agua, sin luz, a temperaturas bajo cero, sin poder moverse ni bajar a un refugio a protegerse de los bombardeos crueles de dictador que quiere pasar a la historia con las manos manchadas de sangre, por su ambición imperialista, masacrando a un pueblo y a sus gentes.

Una guerra nos deja mudos, yo me he quedado muda al ver la dignidad de un pueblo que se pone delante de tanques rusos diciéndoles a los soldados que vuelvan a casa. Me he quedado muda ante la solidaridad de muchas personas de distintas partes de Europa, entre ellas España, que se han ido a la frontera para acoger a familias, ofreciendo una oportunidad de salir del campo de refugiados y dejar todo el horror atrás aunque nunca lo olviden. Me resulta incomprensible que se arrasen ciudades, para demostrar al mundo quien manda, que haya amenazas nucleares y que cada día que pasa tome más fuerza la frase «lo peor está por venir».

Lo que está sucediendo en Ucrania debe hacernos reflexionar. No entiendo de política internacional, pero sí me gustaría hacerme varias preguntas y compartirlas: ¿Por qué reaccionamos ante esta guerra de manera tan inmediata, y en otros conflictos a lo largo del mundo no hemos hecho lo mismo? ¿Qué pasa con Palestina, Siria o Afganistán? ¿Qué pasa con sus campos de refugiados? Sus vidas se han roto también, lo han perdido todo por conflictos de poder, políticos o económicos. Esto debería avergonzarnos. No debemos permitir que haya refugiados de primera y de segunda por el color de piel y de manera evidente así está sucediendo. Todas las guerras son injustas y crueles, provocadas por el poder y el dinero, en las que los débiles, la gente de la calle, son quienes sufren siempre las terribles consecuencias. Las comparaciones son odiosas pero no puedo evitar pensar en otros conflictos y la reacción del mundo.

Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos.

Bob Marley