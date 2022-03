Días raros

Una de cada dos mil personas. Esa es la incidencia máxima por la que una enfermedad se considera o se cataloga como rara, aunque en realidad hay patologías con una incidencia mucho menor, que padecen apenas algunos cientos de personas y hasta existen pacientes que vagan por el mundo en busca de un diagnóstico que ponga nombre a las dolencias que sufren. Al final, los números y las estadísticas ocultan historias reales, de sufrimiento y desvelos, pero también de superación y esfuerzo y de afrontar la vida con relativo optimismo, a pesar de que las tremendas dificultades que se presentan cuando uno se enfrenta con toda la crudeza a una enfermedad rara.

Ninguna de las personas y familias que conviven con estas patologías poco frecuentes pensaron que les podía tocar a ellos, hasta que les tocó y, en la enorme mayoría de los casos, conlleva un cambio y una adaptación total a una nueva vida. Hace no muchos años era raro que se escuchara hablar de enfermedades raras, porque cada una de estas dolencias, por separado, pueden resultar insignificantes en esa siempre lamentable estadística, pero todas en su conjunto constituyen un ciclón ante el que no podemos permanecer indiferentes, como reitera una y otra vez el presidente de la Asociación de Enfermedades Raras D’Genes, de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (Aliber), Juan Carrión Tudela, a quien LA OPINIÓN acaba de conceder el Premio Importantes por dar voz a todos los afectados. Juan lleva años prestando sus manos y su voz a los tres millones de personas que sufren estas dolencias y, aunque el camino que resta por andar es tremendamente largo y empinado, ha logrado, después de muchísimo tiempo, mucho trabajo y muchos desvelos, sacar a todas estas personas de la invisibilidad a la que han estado condenadas durante décadas. Solo él y su equipo saben lo que les ha costado tener la repercusión mediática y social que han alcanzado en jornadas como las del pasado domingo 28 de febrero, en la que se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un impacto que seguro que les motiva a seguir avanzando. Porque el propio Juan aseguró cuando recogió el galardón de este diario que su princesita Celia, la hija que perdió como consecuencia de una enfermedad rara cuando solo era una niña, le enseñó muchas lecciones, entre las que destacó la importancia de “vivir el presente y disfrutar cada instante”.

Otra de las lecciones que aprendió y que transmite Juan es que las enfermedades raras no son solo cosa de unos pocos, que a los tres millones de afectados en nuestro país, unos cien mil de ellos en la Región de Murcia, hay que sumarles sus familiares, y que, en cualquier momento, le puede tocar a cualquiera. La realidad es que la mayoría vivimos de espaldas a estas advertencias, como si no fueran con nosotros y no nos interesamos ni tan siquiera en informarnos hasta que nos dan de lleno. Entonces sí, buscamos respuestas y explicaciones y, afortunadamente, el mundo de las asociaciones de pacientes ha crecido hasta poder ofrecer a tantas familias desorientadas algunas respuestas y siempre, empatía, consuelo y comprensión.

Todas las historias de cada uno de los pacientes con enfermedades raras dan para miles de artículos, pero hoy quiero trasladarles la de María Ángeles, la delegada de D’Genes en Cartagena y la de su hija Leire, que padece el síndrome de Ehler Danlos. Su historia se produce a la inversa, como si hubieran hecho el camino al revés. Lo entenderán eneseguida.

María Ángeles se erigió hace muchos años en la imagen y la voz de D’Genes en nuestra ciudad. Su única relación con las enfermedades raras entonces era la amistad que tenía con Juan Carrión y su esposa, Naca, con los que se comprometió a ayudarles en su labor. En sus inicios en el asociacionismo, la joven organizó un acto en un céntrico lugar de Cartagena. Recibió a los asistentes en la puerta y, al entrar, les entregaba a cada uno un papel con un número. «Es para un sorteo», les decía. Durante el transcurso del acto, María Ángeles, llevó a cabo el sorteo y, cuando extrajo el número y se levantó la persona que lo llevaba, le dijo: «Te ha tocado una enfermedad rara». Esa fue la ingeniosa idea que se le ocurrió para transmitir que las enfermedades raras son cosa de todos y que, en cualquier momento, nos puede tocar una. Lo que, en aquel momento, ni se le pasaba por la cabeza es que fuera a ella a quien le tocaría años más tarde hacer frente a una de estas patologías con su propia hija. Lo bueno fue que su implicación con la asociación hizo el proceso algo más fácil que a muchas familias que se dan de bruces con esta realidad y se encuentran completamente desnortadas.

Personas como Juan y María Ángeles saben que la vida es vivir el momento, el hoy y ahora y disfrutar al máximo de ella, aunque seas parte de una fría estadística o de una probabilidad que te sitúa entre una de dos mil, doscientas mil o doscientos millones de personas. Parece que nos cuesta entenderlo o nos resistimos a aceptarlo, pero, en el fondo, todos sabemos que «la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar», como nos advertía Forrest Gump. Porque hoy puede ser la lotería, pero mañana puede ser una enfermedad rara o no tan rara, pero igual de tremenda. Y, pasado mañana, cuando crees que hay cuestiones y épocas que ya están superadas, te encuentras con un loco que te monta una guerra frente a la puerta de tu casa y, entonces, no tienes más opciones que aprender a vivir cada día como si fuera el último.