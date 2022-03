¿Por dónde vamos?

Que la intención de Sánchez es adelantar las elecciones resultó palmario desde el punto y hora en que el mismo Sánchez negó taxativamente que ésa fuera su intención. El momento no puede ser más propicio para los intereses del susodicho, habida cuenta de que ha pillado al Partido Popular con los pantalones por las rodillas y en mitad de una meada, cuando no de algo peor. Es por eso que, en calidad de votante, simpatizante e incluso militante (¡con las cuotas pagadas, oh, ah!) de dicho partido me atrevo a dirigirme en carta abierta a la ejecutiva, o como se diga, de la organización aquí en Murcia, o en Madrid, me da igual, con la intención de pedirle a dichos cuadros, no ya que libren la batalla cultural (que por nadie pase la que le cayó encima a mi Cayetana por ponerse estupenda en este menester), ni tampoco que me detallen si con el dinero de mis cuotas se ha financiado la basura que el partido ha vertido sobre la cabeza de mi Ayuso (que nunca fui de arrear lanzadas al moro muerto); pero sí que me ofrezcan unas cuantas aclaraciones sobre cuál es, o va a ser, la posición política de este mi partido en algunos asuntos claves a la hora de organizar la vida en común de los españoles, solicitud que hago pública por lo que pueda interesar a cuantos se sientan llamados a votar al Partido Popular. Y son, a saber:

1. ¿Seguimos estando a favor de que cualquier niño español pueda recibir clases en español en cualquier parte de España? Y ya que hablamos de educación, ¿tenemos en el PP algún modelo educativo propio? Y si no un modelo entero (lejos de mí tamaña radicalidad de los planteamientos), ¿queda por ahí alguna idea suelta, alguna sugerencia, un suspiro de preocupación, algo…? 2. ¿Qué pensamos de los cupos vascos, los fueros navarros, las pijadas catalanas y toda esa concepción feudal del reparto del tesoro público que entiende que los territorios (un barbecho, por ejemplo) tienen ‘derechos históricos’ que anteceden, condicionan e incluso anulan los derechos de unos ciudadanos que deberíamos ser tratados como seres libres e iguales? 3. Y de la cultura, ¿qué me dicen? ¿Contamos con un modelo propio de gestión cultural que vaya más allá de soportar con humildad franciscana los insultos que nos dedican en la gala de los Goya? 4. ¿Qué pensamos de la inmigración ilegal? 5. ¿Y los impuestos? ¿Seguimos estando a favor de rebajar los impuestos? 6. ¿Y la deuda pública? ¿Se sabe algo de cómo pensamos pagar la que llevamos acumulada? 7. ¿Y las pensiones? ¿Hay alguien en el Partido Popular consciente de que el sistema actual de pensiones no se sostiene? ¿Alguna propuesta al respecto? 8.¿Algo que decir de los chiringuitos y marraneos ideológicos a costa de la ‘memoria histórica ’ o de la ‘ perspectiva de género’? ¿Vamos a seguir adelante con el mierdeo del lenguaje inclusivo? 9. ¿Y de política energética: de las nucleares, del fracking, se sabe algo? 10. ¿Tenemos algo pensado para que nazcan más niños en España? De estos y otros amenes debería informar el Partido Popular a los españoles, con el ánimo de presentarse como una opción de gobierno comprometida con un mensaje propio diferente del que orienta la acción política de la horda socialista. Tal vez haya quien piense que si concretas mucho, pierdes clientela; y eso fue bien cierto en los tiempos en que el PP abarcaba todo lo que no era la izquierda en este país. Pero ya no estamos solos. Ahora el votante de centro derecha tiene donde elegir, y va a ser complicado que confíe en quien no se pronuncia, en quien mantiene un perfil desdibujado. Definirse supone siempre enfadar a algunos. No definirse termina hartando a todos. De ahí que me atreva a elevar esta solicitud de información: porque, francamente, no sé muy bien por dónde andamos. Y es gracia que espero alcanzar del recto proceder de los cuadros dirigentes de mi partido, cuya sea la paz y la salvación, y a los pies de cuyas señoras me pongo, y tal y cual.