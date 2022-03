'La unidad, refugio de todos', por Isabel Franco

En la Región de Murcia conocemos de cerca la situación a que ha dado lugar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y nos sobrecoge porque la información que manejamos procede de los ucranianos y ucranianas que viven con nosotros y se han hecho un lugar en la sociedad con su esfuerzo y su carácter, aportando cada día al progreso de esta región.

Como dijo Quevedo: «Una sola piedra puede desmoronar un edificio entero». Putin no solo ha invadido Rusia, pretende laminar a la civilización occidental. Ha violado fronteras, acabando con la soberanía territorial de un país, con el principio de respeto y no violencia entre las naciones, con la paz si no es por legítima defensa o causa justificada por las Naciones Unidas, utilizando fuerzas militares contra la población civil, que hoy pide nuestra ayuda.

Ucrania es la víctima principal pero no la única. La civilización occidental se resiente y retranquea con esta invasión. Putin supo que esto ocurriría tras la salida de Afganistán. Y como consecuencia de ello, cientos de familias, miles de personas sin culpa se están desplazando en estos momentos desde Ucrania, abandonando todo, dirección a una vida más segura.

Aún recuerdo cuando en agosto del año pasado recibimos, tras la llegada de los talibanes al poder, a grandes núcleos familiares afganos en los distintos recursos de acogida con que contamos en la Región. Desde el Gobierno regional les visitamos y comprobamos que la acogida se estaba desarrollando en óptimas condiciones, que el alivio presidía sus sonrisas, a pesar del terror vivido apenas días antes. Sus miradas nos transmitieron agradecimiento, pero también necesidad. Necesidad de contar con nuestra ayuda, necesidad de que todos y todas, sin excepción, entendamos que invasiones como las que se están dando solo generan división y desesperanza, y que precisamente por ello aquí debemos concebir la unidad como solución.

Murcia tiene la suerte de contar con las mejores entidades adheridas al sistema estatal de protección internacional. La experiencia de los profesionales de Accem, Fundación Cepaim, Murcia Acoge, Columbares, Fisat y Cruz Roja es una aval para su misión actual. Con ellos nos hemos reunido este mismo lunes, continuando así con el compromiso adquirido por este Gobierno regional el mismo día en que se conocieron los ataques. Posicionándonos a favor de Ucrania, aportando una oferta real y sincera de apoyo a las acciones que el Gobierno de la nación impulse por el pueblo ucraniano. Yo misma invité al delegado del Gobierno de la Región a participar de este encuentro y de este compromiso, que va mucho más allá de las pancartas y de los colores políticos.

Nuestra propuesta es trabajar desde la unidad junto a las entidades, centrando la información a través de un único documento de información común a todos; entidades, Ayuntamientos a través de la Federación de Municipios, y Gobierno regional.

De la mano de las entidades hemos dado el primer paso para conocer qué necesidades tienen y cómo podemos coordinar junto a ellas la acogida de refugiados procedentes de ucrania, para dar una respuesta rápida y eficiente. Las 482 plazas de acogida existentes en la Región en este momento están ocupadas, por lo que hemos contactado también con los establecimientos hoteleros para conocer su disponibilidad, y con los Ayuntamientos para contribuir a la demanda de información que nos hizo llegar el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Aportando también los recursos disponibles desde la Comunidad autónoma.

El siguiente paso, informar al Foro de la Inmigración, en cuyo marco trabaja desde su creación el pasado año la Comisión de Cohesión Social, desde donde impulsar las iniciativas oportunas, para favorecer la integración de personas inmigrantes y/o refugiadas. Entre ellas, la necesidad de aprobar cuanto antes el Real Decreto que recoja el reglamento de acogida en materia de protección internacional.

Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano es sincera, y nuestro ofrecimiento de acogida es firme, entre otras razones porque también debe garantizar, como hemos hecho en otras ocasiones, un acompañamiento y una atención especializada ante la situación tan difícil que están viviendo las familias, especialmente los menores, los más desprotegidos ahora mismo.

Cabe recordar aquí que las competencias relativas a la formalización de la acogida familiar de menores no acompañados que pudieran llegar a nuestra Región son única y exclusivamente de la consejería de Política Social, sin posibilidad de delegar en ninguna entidad esta labor. Solo así podemos garantizar las condiciones en que queremos acogerles.

Proporcionarles a ellos y a todos los desplazados procedentes de Ucrania una vida segura y sin contratiempos, desde el esfuerzo y la colaboración de cada uno de los implicados, es nuestra prioridad. Porque la unidad de nuestra sociedad es el mejor de los refugios para las personas, ante la división de los países.