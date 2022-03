Hay ocasiones en que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana. Y hoy es una de ellas.

Stanley Kubrick

(Senderos de Gloria, 1957)

Soy madre y estoy salpicada por la sangre de cada una de las madres ucranianas cuyos hijos están expuestos a la adversidad, al fango y la metralla a la que invita el infierno de una guerra. Soy madre, y me gustaría tender un puente desesperado para que vuestros hijos regresen al mundo que anhelan. Es inconcebible esta situación, y mi mente no permite ver una sola imagen más de un niño muerto de miedo. Intento recordar animales dañinos, venenosos, para poder compararlos con el ser humano. Pocas son las especies agresivas si no es por un defecto genético o porque se sientan amenazadas. Nada comparable a la maldad que despierta una herida pasada, esas que vuelven al ser humano un depravado.

No tenéis perdón, panda de tarados. No lo tiene ni el que dispara el primer misil, ni quien lo consiente. Jugáis un risk obsoleto desde vuestra cómoda posición. Os pone eso de acumular víctimas al final de la partida bajo la excusa del petróleo, el gas, la cebada, el hierro o el manganeso. Pero aquí hablamos de seres vulnerables que hoy no cenarán ni dormirán junto a sus padres . Niños que se perderán el recreo del cole para tener que esconderse en un búnker oscuro o bajo una línea de metro. Los que no celebrarán el cumpleaños de sus amigos, no soplarán velas por temor a que un fuego injustificado los ataque.

No tenéis perdón, mal nacidos. Mientras vuestros vástagos cursan el año escolar en los centros más elitistas de Suiza o Irlanda, los hijos de muchas ucranianas hoy lo harán a saber bajo qué techo. Sin su pijama de jirafa, sin su peluche, sin poder lavar sus dientes, dormitarán totalmente desprotegidos y muertos de miedo al cruzar su mirada con la de un desconocido, que en el mejor de los casos puede que no sea un desalmado que necesite monedas para cambio. Jamás os vamos a perdonar el mínimo ataque de pánico que innecesariamente habrán de sufrir. Y vosotros, cerdos ahítos, tendréis que vivir atormentados el resto de vuestra vida y nunca alcanzaréis la paz. De nada sirve que os proteja un manto hilado de patriotismo, vuestra deferencia a suelo ajeno siempre estará manchada. Las sirenas volverán a sonar esta noche, su destemplado ruido hará de nuevo saltar todas las alarmas de terror.

Y las madres de todo el mundo, niños de Ucrania, os agarraremos la mano y desvestiremos nuestro pecho para adormeceros suavemente en un arrullo de amor, susurrando en vuestro oído una dulce canción de cuna, os meceremos para que no sintáis miedo.

Canción que escucho mientras escribo: Bonnie and Clyde por Serge Gainsbourg