Solo son negocios

Hoy escribo estas líneas desde Madrid, lugar que definitivamente ha quitado el puesto a nuestra Región murciana, tan en boga desde aquella moción de censura que resolvió, con todos los recursos, el ahora ángel caído de Cieza. Me gusta mucho venir, sobre todo para visitar galerías, museos y ferias de arte, incluso antes de que la adalid de la libertad y la familia dijese eso de que esto es España dentro de España.

El mundo se hunde en una especie de avalancha imparable que se lleva por delante al que ayer se creía el amo de la granja. Al final, aparecen los señores del poder, con sus tanques y bombarderos o con sus salvadores implacables, y se acabó lo que se daba. No puede uno confiar en que la paz perdure en el orbe, ni siquiera en tu propia casa. En cualquier momento a uno le pueden pedir el divorcio, te puedes enterar de que tu pareja te engaña desde hace tiempo, te echan de la empresa cuando creías que estabas a punto de ser el próximo presidente o se arma una guerra en el mundo civilizado, cuando creías que eso era sólo cosa de países atrasados. Al final, lo único que nos queda claro es aquello que dicen nuestros mayores en los entierros: «No somos nadie», ante lo que podemos caer en la resignación y mirar para abajo cariacontecidos, o levantar la mirada y disfrutar del momento mientras dure.

Cambio de Ciclo. El tiempo vuela que se las pela (tempus fugit que decían los clásicos) y si no que se lo digan a Casado y Egea, que hace justo una semana hablaban de que estábamos ante un cambio de ciclo y que al ‘sanchismo’ le quedaban cuatro días. Por cierto, siempre me ha extrañado esta manía que tienen los rivales políticos (casi siempre de la derecha) de bautizar los periodos en que ellos no gobiernan con el apellido del presidente del gobierno de turno: felipismo, zapaterismo o sanchismo y sin embargo no se dijo lo de ‘rajoyismo’, que yo recuerde. Tal vez sea para personalizar la maldad, que así en general no da tanto miedo, incluso puedo sonar a ridículo como ‘socialcomunismo’, que por mucho que lo repitan algunos suena a muy trasnochado y todos sabemos (bueno, todos los que tenemos memoria y sabemos leer), que realmente ya no quedan comunistas, ni de los utópicos ni de los beligerantes, ya ni los socialistas son lo que eran. La realidad es que a los únicos que hay que temer es a los puros, de la ideología que sean, a esos que se obsesionan con mantener el frasco de las esencias sin ninguna contaminación exterior y, claro, se ponen a depurar, a purgar y a pasar a cuchillo a los no puros, que al final se quedan solos.

Llamadme ecléctico o de pensamiento débil, si queréis, pero nunca me han gustado las camisas de fuerza de ningún estilo pictórico, ni musical, así que ni mucho menos la fe ciega en ninguna religión ni club partidario. Por eso, nuestra única esperanza está en el mestizaje en todos los campos, en la riqueza que da la variedad y la diversidad a nuestro alrededor. Lo otro es uniformidad y yo nunca me pelearé para que todo el mundo tenga los mimos rizos que yo, ni vista como, yo ni rece como yo, ni coma como yo, ni ame como yo, ni lea lo que yo, ni escuche la misma música y vea el mismo cine que yo. La libertad es mucho más que poder tomarse unas cervezas en una terraza o en un botellón, por eso, tal vez yo solamente lucharía contra quien venga con el empleo de la fuerza, la prohibición o el chantaje, a impedir que cada cual haga lo que le venga en gana, siempre y cuando no haga daño de ningún tipo a los demás, y que cada territorio, por acuerdo mayoritario, tome, por acuerdo mayoritario, el rumbo que crean conveniente. La segregación y las independencia de parte de los tuyos son muy dolorosas, pero hay que aceptarlas porque son infinitamente mejores que cualquier guerra. Esas son mis convicciones y creo que son condición sine qua non para cualquier intento de diseñar un mundo mejor del que tenemos.

La democracia es el único camino. No hay libertad que valga si no hay igualdad para todos, por muy diferentes que sean, y tampoco la habrá si no hay justicia y un mínimo de bienestar para la gente del planeta, sea de donde sea. Pero mientras no se invente una alternativa que hoy ni nos imaginamos, la democracia real y participativa es el único sistema para posibilitar la convivencia, sea de un país, sea de una ciudad, de un colectivo o de todo el mundo. La democracia es incompatible con la aniquilación del contrario, salvo en última instancia, en legítima defensa. Por eso es inaceptable que las decisiones del empleo de la violencia las tome el Putin de turno, los jefes de las naciones o, ni siquiera, los barones de los partidos. Entonces, los de a pie ¿para qué estamos? ¿Para aplaudir? ¿Para aclamar? ¿Para hacer de peones? ¿Para hacer de escudos humanos? ¿Para que nos tiren las bombas?

No seré yo quien defienda la gestión de Casado y Egea en su partido, ni sus chanchullos mafiosos para comprar lo que les convenía en cosas como la moción de censura en Murcia, ni mucho menos defenderé el ataque a degüello contra cualquier decisión del gobierno legítimo, fuera acertada o no. Es cierto que la suya ha sido una estrategia de cuanto peor, mejor, la de al enemigo ni agua y la de quedarse ciego con tal de que el otro se quede tuerto… Pero, pese a eso, no es bueno que sean los barones y no los afiliados, quienes vengan, por la fuerza, a deponer a quienes antes no contradijeron ni una chispa cuando tantas acciones y declaraciones nefastas. ¿Qué les preocupa a los barones, que se haya dicho en público, en lugar de callarlo, que alguien de la familia ha actuado corruptamente? ¿Acaso no sabían, desde el principio, que estos jóvenes de la dirección del PP no estaban maduros para el puesto? Claro que lo sabían, pero los utilizaron contra Soraya de Santa María, a la que sabían que no podrían manejar.

De los importantes a la guerra. Me he venido a Madrid con el buen sabor de boca de la Gala en la que La Opinión ha premiado a trece personas que representan todo un ejemplo de ciudadanía en nuestra Región, gentes que entregan lo mejor de sí para ser mejores, para llegar más lejos, para servir mejor a los demás, para hacer un mundo mejor, más humano y más habitable. Gentes dignas de admiración y, sobre todo, de seguir sus pasos, entregadas a la medicina, el deporte, el arte, el cine, la investigación, la educación, el voluntariado, el activismo vecinal o el medio ambiente. Da gusto constatar que el público aplaude a rabiar a estas personas tan profundamente humanas que nos demuestran que aún hay esperanza para el género humano.

Me dormí tan pacíficamente, feliz de tanto bueno que puede dar nuestra tierra, y me desperté ayer con la vuelta a lo peor: la guerra. Mi hijo y yo habíamos hablado en días anteriores y él estaba convencido de que Rusia nunca atacaría y que ambas partes eran responsables, por igual, de esta escalada bélica. Nada más despertar, desolado, me dijo «Estamos en guerra, a este Putin se le ha ido la olla».

A Casado lo han pasado a cuchillo y le han dicho aquello de El Padrino: «No es nada personal, solo son negocios». Y en Ucrania otro tanto: la guerra es el más grande de todos los negocios, pero el más ciego, porque las guerras de antes estaban en la otra punta del mundo, y ni te enterabas, pero ahora nos enteraremos con toda seguridad, no solo por la tele, sino en nuestros propios bolsillos, en la llegada desbordante de desplazados y, si esto no para, en nuestra propia integridad. Al mundo no le falta mucho para irse al carajo, pero en lugar de ponerle cura, le echamos leña, gasolina y fuego para que explote antes. Hay que mirar para arriba y parar tanta locura.

Carpe Diem. Siempre nos quedarán las ferias de arte.