Ardor guerrero

La tragedia hace surgir la verdad. En las situaciones más extremas, bañada en sangre. Es un precio muy alto que hay que tener valor para pagar. Yo solía ser pacifista. Cuando me llamaron a filas para cumplir el servicio militar, me declaré objetor de conciencia. Era la última convicción que me quedaba de los viejos tiempos. Mi bautismo democrático tuvo lugar en la campaña «OTAN, no, bases fuera», que desembocó en la mayor operación de propaganda llevada a cabo en España. Todas las guerras de nuestra época eran estúpidas, incomprensibles o indecentes. Las novelas y las películas nos mostraron la cara más inhumana de la guerra, donde la gente era utilizada como carne de cañón para satisfacer la sed de sangre y dinero de políticos imperialistas. Aunque oxidadas, tenía todas las credenciales para unirme a las marchas convocadas por la izquierda estos días con el lema «No a la guerra, no a la OTAN».

Pero cuando salí a la calle, subiendo por la Gran Vía, lo que me encontré fue una escena que te rompía el corazón. Personas caminando despacio, con banderas amarillas y azules y pancartas en las que se leía «Stop Putin» o «Help UE», con rostros serios, miradas claras y serenas. Aunque elevaban la voz para gritar consignas, sus voces llegaban casi como susurros porque lo que prevalecía por encima de ellos era un silencio terrible, el silencio del dolor, que se rompía cuando la gente aplaudía desde las aceras. Era la manifestación más digna y hermosa que he visto nunca, solo comparable a aquellas de las manos blancas contra ETA. Allí no había una multitud, sino vidas individuales unidas por un destino. El patriotismo, la libertad, la solidaridad, incluso las banderas. Todo cobra sentido. Hasta la televisión se llena estos días de verdad. Todos lo hemos podido ver, como si ocurriera en nuestras ciudades. Un tipo que toca con su trompeta el himno de Ucrania en una estación de metro de Kiev, ese niño que se aleja en una caravana de refugiados y llora lágrimas de orgullo y pena por su padre que se ha quedado para pelear. La mujer joven que, escudada en un armario, con la voz quebrada por el miedo, pide ayuda para la resistencia. El grupo de vecinos que, desarmados, se abalanzan contra un vehículo ruso… Faulkner decía que tenía una opinión tan pobre del pacifismo como de la propia guerra. Lo consideraba un lujo inútil porque no puede hacer frente a las fuerzas que producen las guerras. Solo se para una guerra con algo más poderoso que ella. Pero cualquier cosa que eso sea, ha fracasado o todavía no hemos sido capaces de inventarlo. La creencia en la validez de la guerra sigue vigente, aunque Occidente viva en la ilusión de que no. ¿Qué hacer ahora? Los ucranianos nos han recordado qué es el honor, el sacrificio y la libertad. Merecen que les demos todo lo que piden.