El político que no hizo nada bueno

"Puedo haber hecho algo mal, pero no he hecho nada malo". Es el epitafio político elegido por Pablo Casado. Ayer lo utilizó de nuevo para su despedida. Lo divertido de estos juegos de palabras es que pueden dar de sí hasta el infinito. Quien se conforma con ‘no haber hecho nada malo’ está admitiendo que, en realidad, no ha hecho algo bueno, que es lo que corresponde. No romper la vajilla no es un mérito para Zipi y Zape.

La expresión "puedo haber hecho algo mal" se refiere, claro, al intento de lapidar a Díaz Ayuso y a la manera de gestionar la iniciativa, y "no he hecho nada malo" quiere aludir a su buena intención al respecto: lo hizo por su compromiso de evitar nuevos ‘sustos’ de corrupción a su partido. Pero Casado no se ha percatado todavía de que este episodio, con ser el detonante de su caída, es tan solo el colofón de una cadena de errores de estrategia que no tenían que ver con su gestión hacia el interior del partido sino en lo institucional como jefe de la oposición. En primer lugar ¿a quién se le ocurre votar en el Congreso de los Diputados contra los fondos europeos con el pretexto de que Pedro Sánchez los iba a distribuir sin criterio objetivo? Tuvo que ser Vox quien salvara a España de esta insólita posición del PP, contraria al pacto implícito entre las fuerzas mayoritarias sobre unidad de país en asuntos de política internacional y de Estado. Por si fuera poco, hemos visto a Casado en embajada ante Bruselas advirtiendo en las instituciones europeas sobre el error de transferir esos fondos a España, ya que Sánchez los gestionaría, según él, de manera discriminatoria. El jefe de la oposición, tan patriota él, aparecía en esas imágenes convertido en un agente activo contra los intereses de España, como si se tratara del ministro de Exteriores de alguno de los países nórdicos más reacios al impulso financiero de nuestro país, contribuyendo así a la leyenda negra de los españoles como malos administradores. En esa actitud fue secundado en la Región de Murcia por López Miras, quien ya antes de que se moviera un dedo sobre la distribución de los fondos europeos esparció prejuicios sobre el Gobierno central y al poco su Gobierno dejaba pasar algunas importantes partidas a causa de incompetencias en la gestión. Tan llamativo como todo lo anterior fue la oposición cerrada de Casado a ofrecer su apoyo a una reforma laboral apenas digna de tal denominación que había sido refrendada por los sindicatos y la patronal y contaba con el visto bueno de Bruselas. Si el PP no está con los trabajadores ni con los empresarios ¿dónde está? En lo suyo. En echarse algún pulso electoral que permitiera percibir que el brillo de Ayuso en Madrid no era propio, para lo cual desbarató la paz de la gobernación PP/Cs en Castilla y León y forzó unas elecciones anticipadas con pretextos faltos de credibilidad y con un argumentario ajeno a las cuestiones regionales, con Pedro Sánchez como protagonista ajeno al escenario y las vacas haciendo las veces de involuntario coro griego. El resultado de la experiencia abrió, como era de esperar, un debate adelantado dentro del propio PP, que deja en herencia, relacionado con la naturaleza de sus pactos una vez que se vio entregado a Vox, hasta el punto de contemplar una petición de socorro al PSOE para desplazar al futuro la necesidad de tener que pasar por ese cáliz. Si en alguna región habría sido entendible un adelanto electoral sería la de Murcia, que se gobierna mediante un Ejecutivo demediado, pero en esta plaza tenían miedo a una mayor emergencia de Vox y todavía no habían reformado la Ley Electoral para intentar que este partido no pueda sumar los votos del Noroeste, del Altiplano y de la comarca de Mula. Y esto sin hablar del empeño en prorrogar hasta el infinito la reforma de los órganos judiciales, poniendo al CGPJ en situación de práctica ilegalidad y rompiendo así también los pactos no escritos sobre política institucional. El último sainete fue la gota que hizo rebosar el vaso: el espionaje a Ayuso, el manejo de documentos de extracción ilegal conservados con evidente intención de chantaje, la desenvuelta rueda de prensa de Teo, la entrevista de Casado en la COPE, el expediente que se abre y se cierra sin que pase por las manos de quien, en todo caso, debía gestionarlo, y la admisión de que en realidad se trataba de dos expedientes, tan invisibles el uno como el otro. Descartes de serie mala. Casado es, pues, una víctima de sí mismo. Por hacer las cosas mal, como él mismo admite, pero también por no hacer algo bueno. De hecho, en su discurso de ayer se refirió a cuestiones internas de partido (eludiendo mencionar a García Egea, que es quien las pilotaba) sin presumir de su política institucional. El intento de hacer una oposición dura a Sánchez le ha conducido a hacer una oposición desnortada. Su reflejo en Murcia es un presidente regional que actúa como portavoz de la oposición al central. Incluso Zapatero, en su etapa de opositor a Aznar, fue generalmente colaborativo hasta el punto de que lo bautizaron Bambi. Y a pesar o, en parte, precisamente por eso ganó las elecciones. Lo que venga no puede ser peor.