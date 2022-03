Unidad, pero democrática

El status orgánico e institucional del PP murciano se ha quedado de un día para otro colgado de la brocha y sin escalera tras la caída de Teodoro García Egea, el todopoderoso secretario general del que hemos constatado en vivo y en directo que tenía los pies de barro. Ante el temor de que las réplicas del terremoto madrileño causen temblores en la arquitectura de la organización popular murciana, todo el aparato regional, incluido el propio Fernando López Miras, se ha apresurado a tuitear o proclamar por diversos medios mensajes clonados que reclaman «unidad en torno al presidente» más el correspondiente fleco amenazante: «que a nadie se le ocurra pensar...».

Tamaña apelación, tan intensa y reiterada, traslada la existencia de inquietud, inseguridad y preocupación. Dicen que no es tiempo de buscar alternativas al actual liderazgo, ya que esto ofrecería una imagen de desunión que no sería constructiva cuando ya vamos de camino a las próximas elecciones. El argumento no puede ser más estrafalario, pues si el congreso regional del PP no se ha celebrado todavía, y cuando se celebre estará ya muy alejado de la fecha en que hubiera correspondido, es responsabilidad en exclusiva de su líder. La actual dirección ha sido nombrada a dedo al alimón entre López Miras y García Egea y carece, por tanto, de legitimidad democrática al no haber pasado por un congreso. Lo mismo ocurre con muchas juntas locales y de pedanías, sometidas a gestoras, así como con las Nuevas Generaciones, que permanecen en situación de provisionalidad ante el temor de que si se abren los procesos democráticos que marcan los estutos puedan emerger dirigentes por aquí y por allá que no sean los previstos por el aparato.

El secretario general que sustituya en Génova a García Egea se va a encontrar en Murcia con un partido remendado orgánicamente, con un ancho historial de elecciones perdidas (europeas, municipales, autonómicas y generales: todas), con la inmensa mayoría de los municipios, incluida la capital, en manos de los socialistas, y con Vox más acechante que en ninguna otra provincia. Además, el Gobierno regional se sostiene por una composición híbrida, de modo que la mitad de los consejeros no pueden ser sustituidos porque, dada su condición también de diputados, harían caer al presidente en un santiamén.

La unidad en los partidos no se decreta desde la dirección y sus corresponsalías sino que se arma políticamente después del resultado del correspondiente congreso, en que los perdedores reconocen a la nueva dirección y los ganadores ofrecen gestos de integración a quienes no han logrado la mayoría. Que a un congreso se presente más de una candidatura no es señal de desunión, sino de vigor político y democrático, señal de que hay banquillo y gente valiente y propositiva. La llamada a la unión para evitar el debate, la expresión de proyectos diferentes y la valoración de la calidad de los aspirantes es solo un elemento de propaganda electoral de una de las partes, la que ya tiene el poder.

Esa apelación constante a la unidad constituye el intento de trasladar a las bases que la irrupción libre de Patricia Fernández en el próximo congreso no sería oportuna. Pero si es oportuna o no lo tendrá que decidir la propia alcaldesa de Archena, que intuyo que no se dejará amedrentar por estos mensajes nada sutiles.