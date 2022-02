Hoy lunes, 28 de febrero de 2022, los murcianos ya no tendrán conexión directa con Madrid. El PSOE tendrá el dudoso honor de pasar a los anales de la historia de la Región como el partido responsable de convertir a nuestra tierra en una isla ferroviaria durante no sabemos todavía cuántos años. Hoy es un día negro para la Región. Nos han dejado sin conexión directa a Madrid. Sin trenes de cercanías desde octubre del año pasado y ahora también sin tren a la capital de España. El último tren con conexión directa a Madrid ya ha pasado y no volverá hasta no sabemos cuándo. Y ello tiene un único responsable: Partido Socialista Obrero Español. Y un solo culpable con nombre y apellidos: Pedro Sánchez.

Es difícil hacerlo peor. Antes de eso ya nos arrebataron los trenes de cercanías sin previo aviso y sin dar una solución ni una alternativa justa y digna. Es difícil hacerlo peor. No es complicado pronosticar el gran perjuicio económico que esto tendrá para nuestra tierra y el impacto negativo en nuestra economía, especialmente en el turismo y otros sectores vitales. Los números son fríos, pero miles de turistas dejarán de visitar la Región y elegirán otro destino más accesible. Sin contar el daño irreparable en la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos que tendrán que hacer un periplo de traslados, antes de abandonar esta vía, o el daño reputacional, prestigio e imagen de nuestra tierra. Es difícil hacerlo peor. Una se pregunta en qué estaba pensando el Gobierno de Pedro Sánchez cuando tomó esta decisión tan desacertada y por qué tenemos que sufrir su improvisación constante, su falta de capacidad en la gestión y en definitiva sus errores. El PSOE ha decidido modificar de forma unilateral las previsiones de un buen proyecto, que fue redactado por el anterior Gobierno del PP y que estaba ya licitado y adjudicado. Este proyecto contemplaba la simultaneidad de las obras de Alta Velocidad entre Murcia y Almería con el mantenimiento de los servicios de cercanías, por lo que está más que demostrado que las cosas se podrían haber hecho de otra manera. O sea, bien. Es difícil hacerlo peor. A ello se unen otros castigos, como los retrasos injustificados y reiterados del AVE bajo el Gobierno socialista, o el déficit de infraestructuras como el Arco Norte y Noroeste o el tercer carril de la A7, que produce atascos diarios insoportables y retenciones kilométricas en nuestras carreteras, que han convertido coger el coche en una odisea. La brecha insalvable que esto conllevará es consecuencia directa de una política irresponsable y sectaria, a la que no le importa la Región. Nada hemos escuchado del PSOE de la Región, que fiel a su estilo cómplice y disperso elude responsabilidades y calla ante estos maltratos. Es difícil hacerlo peor. Para Pedro Sánchez, la Región de Murcia no es prioritaria. Comunidad de la que no depende su sillón, comunidad que no le interesa. Lejos de ayudar a ser competitivos parece tener un empeño enfermizo por querer convertirnos en una comunidad tercermundista. Porque, ¿alguien puede entender que en pleno siglo XXI no podamos ir a Madrid por tren sin un sudoku de transbordos imposibles, y que se hayan cortado los trenes de cercanías haciendo imposibles los desplazamientos? Sobre si las cosas se podían haber hecho de otra manera y si era posible evitar estos cortes dando alternativas, la respuesta es rotundamente sí. Todas las obras del Corredor Mediterráneo se diseñaron, licitaron y contrataron garantizando la circulación de los trenes durante toda la ejecución de las obras. Todos los proyectos se redactaron, licitaron y adjudicaron bajo su supervisión. Y todas preveían el mantenimiento de los servicios ferroviarios. Las obras eran completamente compatibles técnicamente con los tráficos de trenes e incluso había alternativas como cortes puntuales. Es difícil hacerlo peor. Desde el Gobierno de Fernando López Miras y desde el Partido Popular lo advertimos. Y denunciamos esta injusticia. Hemos estado con los municipios, con la sociedad civil y con las plataformas que han denunciado esta arbitrariedad. Pero el Gobierno de Sánchez ha mirado hacia otro lado, tratándonos una vez más como ciudadanos de tercera categoría. Decía Winston Churchill que el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene. Está claro que el PSOE de Pedro Sánchez no lo ha hecho. Porque las cosas se podrían haber hecho de otra manera. Porque con ellos es difícil hacerlo peor.