U n nuevo Míster X entregó la bala de plata 347 a un piernas. Éste la pasó a dos desavisados, que, jugando a maquiavelitos, la guardaron en un cajón, para usarla contra la Reina de la Noche, cuando fuera oportuno. No sabían que la bala de plata 347 mata, políticamente, a quien la posee. Una maldición. El objetivo era la Reina de la Noche, el objetivo del nuevo Míster X, digo; pero la torpeza del piernas y los desavisados hizo que el plan fracasara. Y las víctimas fueron los tres intermediarios citados. La Reina de la Noche venció, una vez más. Míster X quedó burlado, y no logró su objetivo de ver a la Reina de la Noche destronada. No tomó la bala de plata 347, y eso la salvó. Fue más lista que los desavisados y que el piernas.

De todas maneras, los acontecimientos trajeron a la palestra al Gallego Listo, que también era chico Bildeberg, como los desavisados, y el propio Míster X. Al fin y al cabo, se logró la permanencia de la Agenda 2030 en la oposición política del País Derribable en el que todos coexistían peor que mal. Y, ahora, comenzará esta historia de nuevo. Si el Gallego Listo tiene planes de quedarse, la Reina de la Noche no tardará en chocar con él. La Reina de la Noche no es globalista, y cree en el Estado Nación, más que en el sinfronteras general de Bildeberg. El envite está servido, antes de tiempo, incluso. Aunque, aún está por ver si la Reina de la Noche se retrotrae a su gran Castillo del Oso y el Madroño Solar. Desde luego, es previsible que salga a la palestra, para evitar la aclamación del galaico salvador. No es bueno, nunca, que haya aclamación. No son tiempos de aclamación, pensará Su Regia Nocturnidad. Y hará bien. Mientras tanto la bala de plata 347 seguirá su curso en los tribunales, por ser bien interdicta su extracción de los archivos informáticos de Doña AEAT de los Aflegimientos Patrios. La poca discernibilidad jurídica de los desavisados hizo que no vieran el veneno del tal papel/bala de plata, que convertía en zombies a quienes posaban sus manos en ella. Tener estudios jurídicos tan precarios es pecado que lleva a eso. Y, a todo esto, se preguntarán los lectores quién es Míster X. Yo no lo sé. Pero tampoco sabía quién era el anterior Míster X. ¿para qué sirve saber cosas así? Es mucho mejor sospechar imaginativamente.