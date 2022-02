Que viene Feijóo

No es la primera vez que Fernando López Miras se ve obligado a dar un volantazo en horas veinticuatro.

En las primarias en que Pablo Casado fue elegido presidente del PP, el murciano aparentó inicialmente una estricta neutralidad, pero era bien sabido que su apuesta estaba en la casilla de Soraya Sáenz de Santamaría, patrocinada bajo mano por el saliente Mariano Rajoy. Era su jugada según estaban dispuestas las piezas del tablero.

Recopilemos: Rajoy había apoyado hasta el final a Pedro Antonio Sánchez (PAS), incluso cuando, siendo éste presidente, fue imputado por un presunto caso de corrupción. Y esto a pesar de que en alguna entrevista en televisión se referió a él como «el señor de Murcia», pues fue incapaz de recordar su nombre. Obligado PAS a dimitir por imposición de Ciudadanos (cuando Ciudadanos era Ciudadanos), proclamó heredero a López Miras por el sistema del dedazo. A la vista de que el aparato de Génova, entonces, se vio defraudado por la confianza que había prestado al argumentario de PAS, el hombre que venía a sustituirlo de su mano tuvo que hacer grandes méritos ante Rajoy para que éste recobrara la ingenuidad. Pero López Miras lo cultivó con inteligencia, y fue aceptado casi de inmediato como uno de sus más leales barones, tal vez porque es sabido que, en ciertas cuestiones, quien enviaba mensajes a Bárcenas («Luis, se fuerte») era más bien indulgente. Al principio, las dos candidatas a relevar a Rajoy eran las encantadoras comadres Cospedal y Sáenz de Santamaría, y para el presidente de Murcia no había color: ¿cómo iba a poner sus votos a disposición de la antitrasvasista castellanomanchega cuando su supervencia política dependía de Rajoy, es decir, de su vicepresidenta?

Es verdad que López Miras, por persona interpuesta (PAS), también tenía deudas con Cospedal, pues ésta fue la que resistió las presiones de última hora del expresidente Ramón Luis Valcárcel para que Génova no autorizara un congreso del PP murciano en el que fuera elegido PAS como presidente del partido. Valcárcel, que fue durante años el valedor de PAS, le retiró la confianza a última hora y se empleó a fondo ante la dirección nacional para que no lo sustituyeran en la dirección del PP, pero para entonces el de Puerto Lumbreras ya dominaba el aparato regional de los populares.

PAS y Valcárcel se habían echado un pulso ante Génova, y Cospedal se decidió por el primero. De modo que, en aquellas primarias, López Miras se enfrentaba a dos lealtades: a Cospedal porque ésta había resuelto en favor de su valedor, y a Sáenz de Santamaría porque ésta era quien representaba a Rajoy en aquel momento, es decir, al establecimiento que suponía la continuidad (de Rajoy a Rajoy) y al que él mismo pertenecía.

Y EN ESTAS LLEGÓ TEODORO.

Pero, de pronto, apareció la opción Casado. Y quien la abanderaba era el murciano Teodoro García Egea. La mañana en que se hizo pública esa alternativa se distribuyó una foto, a las puertas del Congreso, en que junto a Teodoro figuraba la casi totalidad de los entonces diputados murcianos por el PP (Teodoro, Ruano, Carreño, Borrego...). López Miras se enfadó mucho a causa de que ninguno de los retratados le hubiera consultado. Y dijo, ante testigos reservados: «Lo de Teodoro lo entiendo y lo perdono, porque es amigo íntimo de Casado, pero los demás se han saltado, sin consultarme, la política de neutralidad que he establecido». ¿Qué consecuencias tendrá esto? preguntó uno de sus interlocutores mientras compartía con el presidente un plato de arroz en el sótano de un restaurante de la calle Santa Teresa. «Pues que ninguno de los que han aparecido en esa foto volverá a ser diputado, salvo Teodoro». En efecto, así ha sido, con la excepción de la mallorquina Isabel Borrego, que sigue siendo diputada paracaidista por Murcia, cabeza visible del lobby de Vicente Martínez Pujalte («el tito Vicente» para el clan de la televisión autonómica, La 7, y la consejera en la sombra Mar Moreno, artífice de la agitación y propaganda del Gobierno regional).

Sin embargo, al poco, López Miras reunió al órgano correspondiente del PP para decidir el apoyo de la organización murciana a los postulantes a la dirección nacional del PP, y la apuesta fue por Pablo Casado.

LA LLAMADA NO CONTESTADA.

Cinco minutos antes de que se iniciara esa reunión, el teléfono de López Miras registró una llamada de Rajoy, pero el murciano no la atendió, a sabiendas de que el expresidente le instaría a apoyar a Sáenz de Santamaría. Una vez concluida la reunión y decidido el voto de la delegación murciana, López Miras llamó a Rajoy, cuando no existía ya posibilidad de retroceso en la decisión aclamada. El expresidente, con su cachaza habitual, le dijo: «Bueno, pues nada, ya quedamos uno de estos días para tomarnos la paella que tenemos pendiente». No consta que esa celebración se haya producido.

Cabe deducir, de lo relatado hasta ahora, que García Egea involucró a los diputados murcianos en su estrategia en favor de la candidatura de Casado sin consultar a López Miras, a quien persuadió después. Pero éste mantuvo su resquemor con los diputados que no le habían consultado, a pesar de que Casado, una vez elegido presidente del PP, y sin duda a instancias de Teodoro, los gratificó con puestos relevantes, y en consecuencia bien remunerados, en las comisiones del Congreso.

Pero a los efectos, lo que se puede constatar es que López Miras dio un inesperado volantazo desde su posición de apoyo a Sáenz de Santamaría/Rajoy a favor de Casado/Teo. Y le salió bien. Un gesto precursor de su última jugada: un día apoya a Casado/Teo en singularidad respecto al resto de presidentes autonómicos, y al siguiente, tras pasar por la peluquería, se va precisamente a Cieza para proclamar en la tierra del ya exsecretario general que Feijóo es la clave de la ‘reilusión’ del PP, que por lo visto no estaba muy ilusionado con Casado/Teo, aunque esto lo hemos descubierto ahora.

HUYENDO DE RAJOY.

Volviendo al relato inicial, el equipo de Sáenz de Santamaría, a la vista de que el presidente murciano había tomado otra opción, decidió buscar respaldo entre políticos del PP murciano que pudieran permanecer fieles a Rajoy. Y llamaron alternativamente a Víctor Martínez, entonces portavoz del Grupo Popular en la Asamblea; a Adela Martínez Cachá, secretaria general del PP y consejera del Ejecutivo autonómico, y a Francisco Bernabé, delegado del Gobierno. Cada uno de ellos consultó a López Miras y éste les respondió de la misma manera: «Tú sabrás lo que tienes que hacer». O sea, que mejor renunciar a ese papel. Al final, quien se decidió a interpretarlo fue el entonces senador, Pedro José Pérez, algo así como un mandado de Valcárcel. Por supuesto, su carrera política acabó en ese momento, aunque una hija suya sigue dando tumbos en distintos cargos de la Administración autonómica, en este momento al frente de la llamada dirección general del Mar Menor, un título con muchas supuestas responsabilidades, pero sin capacidad para aplicarlas, a pesar de lo cual finaliza los ejercicios sin ejecutar sus presupuestos. Lo que en Bachillerato llamábamos una ‘maría’, a pesar de que el rótulo del departamento remite a uno de los más importes problemas que sufre esta Región.

LA ÚLTIMA PRUEBA.

Todavía tuvo entonces López Miras que pasar una prueba. Valcárcel, que necesitaba el apoyo del aparato de Génova para renovar su condición de eurodiputado, intentó la noche anterior a la votación de las primarias romper la unanimidad en favor de Casado de la delegación murciana. Y lo hizo hablando con cada uno de los delegados en el bar restaurante en que éstos se habían concentrado para cenar. Sin éxito. (Cabe suponer qué habría dicho Valcárcel cuando era presidente del PP si alguien de su partido hubiera intentado quebrar alguna de sus decisiones apoyada formalmente por su clá, pero esta sería otra historia). La consecuencia es que una vez que Teodoro pasó a ser el plenipotenciario señor de Génova, Valcárcel se cayó de las listas del Parlamento Europeo, en el que precisaba de una renovación que le habría proporcionado una pensión de mil euros más, según dicen en el PP.

ELBA O SANTA ELENA.

A lo que vamos. La virginidad política de López Miras ya no admite más cataplasmas, pues parece que se ha quedado sin Celestinas. Tenía a PAS, tenía a Teo, y en esta fase se encuentra solo ante el peligro: Feijóo, un agente incontrolado, lo contrario de lo que hasta ahora constituía la base de su estatus, y quien seguramente fiscalizará a Murcia como el último rescoldo de la Teodocracia, acuñación ingeniosa de Cayetana Álvarez de Toledo que, de ser una ocurrencia ha pasado, por las circunstancias, a categoría para el conjunto del partido. El exsecretario general es irrecuperable, dicen. Pero el factor Teo es una cuestión a considerar. ¿Se retirará el ciezano a escribir sus memorias políticas, a modo de réplica al Políticamente indeseable de Cayetana, o calculará que para seguir en política es preciso disponer de un territorio que lo convierta en barón por encima de su hasta ahora protegido López Miras? Teo no tiene otro lugar que Murcia si quiere seguir en política, y si esto se percibe importunará a su hasta ahora protegido u obligará a éste a situarse a su contra para no verse relegado del nuevo establecimiento gallego.

Murcia para Teo puede ser Elba o Santa Elena. De la primera isla, Napoleón salió reverdecido, en plena forma; de la segunda, triste, solitario y final, como en el tango. Pero lo que haga Teo implicará a López Miras. Es verdad que la nueva dirigencia nacional no puede hacer experimentos, pero tal vez observe que el presidente murciano ha perdido todas las elecciones a las que se ha presentado y que si todavía conserva el poder es por un arte que ha descompuesto una enorme cantidad de reglas democráticas, a las que todavía le queda el colofón de la reforma de la Ley Electoral. Y que López Miras es de fiar según sople el viento, además de que es de todo punto imposible que no guarde su lealtad al núcleo del que ha surgido, el de PAS y Teo, más que a los que ha de someterse por las circunstancias.

No es la primera vez que López Miras da un volantazo, Aunque algunos sean más espectaculares que otros.