Guerra y gallegos

Exposición. Hay una exposición que les recomiendo ver. Está en la sala Verónicas de Murcia ciudad, y el autor de las obras es Tomy Ceballos, un artista de una creatividad más que demostrada a lo largo de su carrera. Les voy a decir poco de lo que van a encontrar allí porque es mejor que entren y se dejen envolver por lo que ven, pero sí sepan que es de una gran belleza, que es muy original, que es un trabajo muy serio y que el vídeo es espectacular. A ver si les gusta.

Continúa, pero no mucho. Una mujer mayor a su marido que está leyendo el periódico en el móvil, ambos sentados en una mesa de una terraza: «Entonces, ¿Casado, sigue o no sigue?» «Sigue, pero poco», responde él.

Harto de lo clásico. El coreógrafo y antes magnífico bailarín Nacho Duato ha vuelto a tomar las riendas de la Compañía Nacional de Danza, después de que la abandonara, algo disgustado, muy cabreado, hace once años. Ha declarado estar contento del regreso y ha hecho unas declaraciones que dicen mucho de por dónde van a ir sus proyectos futuros con una frase muy definitoria: «Estoy hasta la coronilla de ‘los lagos’, ‘cascanueces’ y ‘bayaderas’».

Ballet. Curiosamente a mí me ha ocurrido algo parecido. Siempre me ha gustado la danza clásica y he ido a verla cuando he podido. Pero, hace unos años, comencé a ver danza contemporánea y, según la conocía a fondo, disfrutaba más de ella e iba perdiendo la afición por los tutús y los bailarines paquetudos con medias blancas. Hay coreografías sensacionales, llenas de fuerza y con bailarines vestidos con ropa de calle que transmiten un montón de sentimientos. Estéticamente la clásica siempre será bella, pero yo también me he cansado de ‘cascanueces’ y ‘bayaderas’. De Romeo y Julieta no digo nada porque su música me encanta.

Buen momento. A ver si pueden acercarse a ver la floración de los frutales en Cieza, y lleguen ustedes hasta Calasparra. Merece la pena, aquello esta precioso estos días. Y ya que van por allí, quédense a comer un arroz con conejo y caracoles que lo hacen de cine en la zona. No digo dónde porque hay un montón de sitios, todos buenos.

Cine. He visto El buen patrón. Es una película que está muy bien, que tiene un papel para un personaje que saca todas las miserias y contradicciones de un ser humano, que está bien hecha y unas veces te hace sonreír y otras te indigna. Pero lo mejor, lo increíblemente mejor es la interpretación de Javier Bardem. Es asombroso lo que es capaz de expresar ese hombre. Y transmitirlo, que es lo difícil. También he visto la nueva versión de Dune. A nivel de realización, increíble. En lo demás, bueno, ¿qué quieren ustedes que les diga? Yo la he visto en tres sesiones, un rato cada noche, y, cuando me cansaba me iba a otra cosa. Pero la he terminado, ¿eh?

En contra. ¿A ustedes quién les gusta más Feijóo o Casado? Parece que la respuesta es clara, y que es Feijóo, pero, no crean, hay a quien no le gusta tanto el gallego, quizás por eso mismo, por lo de gallego. El otro día alguien me decía: «Franco era gallego, Fraga también, y Mariano Rajoy». Y siguió dándome nombres y manifestando que no era partidario. Yo creo que algo le pasó con un gallego, que no le gustó, o con una gallega. No sé.

Dos cosas mal. Escucho a alguien decir esto: «El otro día fui al centro de salud, a la consulta de mi médico, por primera vez desde que comenzó la pandemia. Oye, estaba todo bastante bien, no había mucha gente esperando, el médico tenía la silla para los pacientes bastante lejos, y, por supuesto todo el mundo con mascarilla. Fui porque tengo mal una rodilla y un ojo».

Mucha marea blanca. Leo que los sanitarios han llevado a cabo concentraciones pidiendo más tiempo para atender a los pacientes en la Atención Primaria, convocadas por la Marea Blanca, y estoy de acuerdo con ellos en que la Administración les ha pedido unos esfuerzos tremendos en estos tiempos de pandemia que han sido durísimos para ellos. Y me llama mucho la atención la cifra de asociaciones y colectivos que han firmado el Manifiesto, exactamente 96. Son muchos, ¿verdad?

Espantoso

Es horrible lo de la guerra en Ucrania, o, mejor dicho, la canallada perpetrada por Putin contra Ucrania. Qué espanto, ver cómo un país gigantesco, con armas y ejércitos inmensos, invade a otro que no puede defenderse ante tamaña fuerza. Un loco toma una decisión y ya está, a morir hombres y mujeres que solo querían vivir en paz y progresar, hacer lo que hacemos todos cada día, salir entrar, ver amigos, criar a tus hijos… Y, de la noche a la mañana, tanques que disparan, bombas que caen sobre la gente, sus casas, sus calles y plazas. Qué locura, por Dios