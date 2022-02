La llamada

Ha tenido que estallar una guerra para que una pandemia pase no a un segundo, sino a un tercer o cuarto plano de la actualidad. Y no me refiero a la contienda desatada en el PP, que se ha resuelto a la gallega y ha quedado tan eclipsada como ridiculizada por los gritos de terror, de espanto y de agonía de los niños. Y por los llantos de sus madres ante los bombardeos y las explosiones, que muchos pensábamos que no volveríamos a ver en un mundo civilizado. Nuestro error debe ser creer que nos merecemos ese calificatvo. La cruda realidad es que alimentamos nuestros monstruos cuando nos preocupamos de nuestros ombligos, en lugar de fomentar una convivencia de orden y respeto a los demás. Y permitimos que las tensiones vayan en aumento hasta que perdemos el control y la paz se nos va de las manos.

El problema es que para pasar de las manos a las armas solo hay que superar una delgada línea, que siempre es roja, porque nos lleva a un derramamiento de sangre que justificamos en que esto es mío, no tuyo, y aquí mando yo, pero que no tiene ninguna justificación. Nuestra lucha diaria debería ser más contra nosotros mismos que contra los demás. Solo así evitaríamos todas las guerras. Pero eso es difícil cuando la tendencia de este mundo va más encaminada a buscarse a uno mismo y a alimentar lo estético y lo mundano más que lo básico y lo espiritual, sin percatarnos de que somos casi tan insignificantes como un yogur, al menos todos tenemos fecha de caducidad, aunque no la sepamos. ¿Por qué nos empeñamos en ponernos aún más difícil la existencia? Hasta mi hija de once años se pregunta si no tenemos bastante con el Covid o con un volcán que lo devora todo, que nos metemos en una guerra, mientras sobrevive y se lamenta de lo que le ha tocado vivir en su aún corta existencia. El caso es que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que para informarse sobre las cifras de muertos y de contagiados que aún registra el coronavirus hay que hacer rodar la rueda del ratón lo bastante para bajar unos cuantos titulares en las webs de los diarios, pese a que aún se cuentan bastantes víctimas y que los infectados por el virus siguen siendo unos cuantos cientos en nuestra Región y miles en España. Será, como me decía un amigo esta semana, que «tenemos que aprender a vivir con lo inevitable». Queda muy lejos marzo de 2020 y, dos años después, nos aproximamos a un Miércoles de Ceniza con la celebración de una Llamada muy especial. Ni Ayuntamiento ni cofradías han dado aún ningún detalle sobre cómo se desarrollará. ¿A qué esperan? Lo importante es que el primer ‘música y a la calle’” que pronunciará Noelia Arroyo estará más cargado de significado que nunca, después de dos años sin procesiones por la pandemia, a los que hay que sumar un tercero en el caso de los marrajos y resucitados, porque la lluvia les aguó la Semana Santa de 2019. Así, entre guerras y pandemias, y lamentando la suspensión del preámbulo carnavalero, que cede el paso a la Cuaresma de la primera Semana Santa de España y la mejor del mundo, la de Cartagena, se respira en nuestra ciudad un aire de optimismo, reforzado por el repiqueteo de los tambores durante los ensayos de los tercios por todos los rincones de la ciudad. ¡Este año sí! Eso es lo que decimos y eso esperamos todos, con permiso de los virus y las temidas lluvias. Lo deseamos, lo añoramos, lo necesitamos. Y, entre paso y paso, también podemos rezar por la paz.