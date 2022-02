Una alegría

Alegría. Como el himno de Europa, aunque hoy el ruido de los bombardeos ensordece cualquier tipo de melodía. Sin olvidar la masacre que nos recuerda nuestra condición inhumana, en este rinconcito del Sureste es para estar contentos porque la presión vecinal ha conseguido que la Comisión Europea reconozca el cadáver del Mar Menor. Incluso se ofrezca a resucitarlo si, como ojalá la paz, fuera posible. Ciudadanos comprometidos que prácticamente son héroes de guerra, pues sufren el desprecio continuo y las balas de los que critican su arrojo o sus permanentes ganas de batalla. Viven en sus carnes no sólo el voto contrario y masivo de los pueblos ribereños a los intereses de la propia laguna. Un misil que bastaría para desesperar a cualquiera. Además, son increpados, con una metralleta de declaraciones en las redes sociales, por su capacidad crítica o su incapacidad para, como el común de los mortales, no mirar hacia otro lado. Golpes en forma de declaraciones. ¿Qué ganas con dedicar tantas horas al estado de la playa, parece que eres el más desocupado de toda España? ¡Tienes que aprender a no dar importancia a lo que ocurra con el agua! ¡Siempre estás quejándote! ¡Disfruta de las vacaciones! Y la más mortífera: ¡No vas a conseguir nada! Pues ahí lo tienes. Después de la victoria de las firmas que dieron lugar a la Iniciativa Legislativa Popular ahora viene el ejército europeo a, esperamos, salvarnos. Bien es verdad, que la armada murciana ha intentado despistarles camuflando el lodo o intentando perder el convoy, aparte de los infiltrados. Han podido verlo y ahora harán recuento haciendo caso omiso de los cuentos de nuestros mandos. Ya saben, de los que mandan. Y ya saben los que mandan. Y todo ello gracias a unos vecinos aguerridos, peones que se han rebelado en un tablero donde, salvo ellos, casi todo es negro. No a las guerras injustas.