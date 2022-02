Si no es tuyo, déjalo quieto

Gentes de las esquinas, de pueblos

/ y naciones

que no están en el mapa

/ comentaban.

Ese hombre está muerto

y no lo sabe.

Quiere asaltar la banca,

robar nubes, estrellas,

/ cometas de oro

comprar lo más difícil: el cielo...

Sólo Rafael Alberti puede adornar con belleza el acto de robar, la palabra cargada de nefastas connotaciones. Me parece penoso haber adoptado como acto de cotidianidad lo escandaloso que resulta que nos quiten aquello que por decreto nos pertenece... Bienes, dinero o dignidad. Poco a poco nos hemos acostumbrado a que nos despojen de lo que es nuestro, así sin contemplaciones, sin que rueden las cabezas y sin inmutarnos. Que hoy lo escandaloso sea la escasez y deficiencias de lo que creemos necesitar y no reaccionemos al saber que aquí, hasta el Tato anda inmerso en el fraude y la traición de manera compulsiva. La honradez como un lastre, como sinónimo de pardillo, esa integridad que en según qué esferas supone una limitación.

Sólo el hurto queda bonito si lo escribe Alberti en un poema en el que la recompensa es la utopía. Sólo el saqueo suena hermoso si está escrito en una letra de canción que interpreta Johnny Cash, y se llama One Piece at a Time. Porque cuando la necesidad aprieta, tal vez por un instante, deja de ser el peor de los vicios.

Hasta que no la vives, nadie imagina el nivel de dolor que supone una estafa, lo que cuesta perdonar la trampa al timador y ayudar a los que también cayeron en sus redes, los que han perdido. Nos están despojando de necesidad. Lo que unos se llevan a manos llenas, sería casi vital para otros. Y aún sabiendo que tanto a nivel individual o como nación es peligroso normalizar este acto, nadie saca las suficientes agallas para patear el culo del cuatrero. Da igual si se llama Tomás o Palau, Ampuero o Gago, Juan o Carlos, nada importa que se haya llevado tu dinero o tu alma. No hay castigo para los invasores que sutilmente han vaciado nuestras alforjas, y ya toca espabilar. «El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan».

Solo dispongo de cien palabras para acabar este artículo y me niego rotundamente a dar más espacio del que merecen a los discípulos de Dimas. Quiero que mi final sea para reconocer a los que nos han dado, mi infinito agradecimiento va para dos hombres que nada tienen que ver en un escrito a canallas, por ser éstos dos ejemplos de incorruptibilidad que dejan un maravilloso recuerdo y mejor legado. Eruditos que la vida nos ha arrebatado con demasiada premura.

Siempre en nuestro recuerdo y con respeto máximo, sirva mi homenaje a Mark Lanegan (Screaming Trees, Queens of the Stone Age...) y descanso eterno para Dallas Good (The Sadies) gracias por tanto.