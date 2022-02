Con el debido respeto a Tolstói, lo que yo te digo es que la verdad es lo contrario: «las personas desgraciadas están en su mayoría sumidas en un sufrimiento convencional, viviendo en estéril rutina uno de los cinco o seis gastados clichés de la desdicha. La felicidad es una vasija rara, delicada, una suerte de jarrón chino, y las escasas personas que han llegado a alcanzarla han ido modelándola y dándole forma línea a línea en el transcurso de los años, cada uno a su propia imagen y semejanza, según su propio carácter, de manera que no hay dos felicidades iguales».

Cuando alguien dice lo que tú piensas, mucho mejor de lo que tú lo dirías nunca, ¿para qué intentar siguiera escribirlo de otra manera? Quien lo había dicho era Amos Oz en su novela La caja negra y quien me lo enviaba era una amiga a quien suelo pedir ayuda cuando no encuentro dentro de mí las palabras que necesito. La felicidad se moldea poco a poco, a imagen y semejanza de cada uno. A veces nos quieren hacer creer que la felicidad consiste en un festín continuo, donde todo se consume con la prisa del que está convencido de que se acabará pronto. Mi amiga, en cambio, cree que la felicidad la dan cosas tan simples como tener conversaciones amables con la familia, pasar el día con amigos, disfrutar de unas horas de silencio para leer o escuchar música o simplemente pensar, pero también cosas tan complejas como saber decir te quiero a quien necesita escucharlo, hacer lo posible para asegurarnos de que la gente a la que queremos lo sabe. El mayor tesoro es esa certeza de que alguien, por poco que tenga, por lejos que esté, estará a nuestro lado, consolándonos porque nos quiere tanto que nuestro dolor lo conmueve como si fuese propio.

Alguien ha hecho un estudio que revela que en nuestra cultura hedonista la obligación de ser felices nos hace infelices. En estos tiempos, la infelicidad parece llegar sin anunciarse. La sentimos en la atmósfera, como una mancha anodina que se extendiera imparable y lentamente en un vestido recién estrenado. Ese tipo de malestar adquiere un peso desmedido porque no tenemos con qué tratarlo. Nos deprime porque no aceptamos que no existe la felicidad sin sombras. Eso solo nos lo enseña el amor. Cuando hay amor, puede haber tristeza, pero no infelicidad. La felicidad es la unidad de medida del corazón y el resultado correcto siempre será la alegría. Solo tenemos que encontrar esa caja que comparten las personas que se quieren y abrirla. Allí dentro encontraremos de todo, tanto momentos de plenitud como desencuentros, confidencias, lágrimas y risas, confianza, verdad. Mi amiga sabe que todo lo que hay dentro tiene valor porque es lo que ha dado forma a la felicidad en el transcurso de los años. Si la miramos bien, es solo la primera línea de una nueva felicidad, la de los seres imperfectos. El resto, como decía Emily Dickinson, lo saben los ángeles.