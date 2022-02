¡Joder, qué tropa!

Si había una persona que demostró que conocía a su partido mejor que nadie es, sin duda, M. Rajoy, pero entonces la guerra era entre Ruiz Gallardón y la eterna Esperanza Aguirre y sus ranas. Quince años después, todo indica que continúa vigente más que nunca la famosa frase del expresidente.

Este artículo está escrito el domingo por la noche, por lo que seguramente cuando se publique este martes es posible que Rusia haya invadido Ucrania o que Feijoó, cansado de la guardería en Madrid, esté pensando seriamente dejar de fumar en Galicia y trasladarse a Génova antes de intentar saltar a la Moncloa, o mejor aún, que Teodoro haya dimitido y Patricia Fernández anuncie su candidatura en Murcia.

Desde que saltó por los aires las relaciones entre la presidenta madrileña y el presidente del partido, tengo una pregunta que me ronda la cabeza: ¿Qué estarían diciendo los potentes medios de comunicación de la derecha en este país si hubiese sido un hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien hubiese hecho negocio en plena pandemia a imagen y semejanza del hermano de Ayuso?

¿Qué estaría diciendo la gente en los bares y restaurantes, o los alcaldes, diputados y presidentes autonómicos del Partido Popular, cuántas concentraciones, manifestaciones y fake news estarían anunciando la extrema derecha para pedir elecciones?

Por eso sorprende que una parte importante de la sociedad esté normalizando un caso claro de tráfico de influencias, y que demos por válido que una persona, en plena pandemia, cuando cientos de personas morían y miles de españoles estábamos asustados, por muy hermano que fuera de la presidenta , hiciera un negocio tan redondo a costa del erario público.

Lo más triste de todo es el ejemplo que sigue la clase política ofreciendo a la sociedad, y es que a los insultos, menosprecios, la compra de tránsfugas o seguir poniendo en tela de juicio la legitimidad de un Gobierno, se sume ahora este lamentable espectáculo que se está ofreciendo.

La ‘peineta’ que la diputada socialista Virginia Lopo realizó la pasada semana en plena Asamblea Regional, quizás sea la metáfora más explícita de lo que muchos ciudadanos sienten por la política, y es que si quienes tienen que ser los referentes intelectuales, culturales y responsables ante la sociedad se lanzan a la cara algo más que insinuaciones de corrupción, luego no podemos pedirle a los ciudadanos que tengan un comportamiento ejemplar.

Por cierto, hablando de peinetas, hace unos días leíamos que un alcalde, el de Alcantarilla, menospreciaba e insinuaba a una diputada, Lara Hernández, que mejor se preocupara de llevar una vida ordenada, en un acto de machismo y chulería preocupante para un cargo público, y nadie en la Asamblea Regional, de su partido, salió a exigirle que se disculpara públicamente; son los mismos que ahora, cuando alguien les enseña el dedo corazón, se rasgan las vestiduras y les entra un ataque de dignidad y moralidad.

Llevamos demasiado tiempo asistiendo a un vodevil en la política nacional, autonómica y hasta local, donde la transparencia no solo no se abre paso sino todo lo contrario; de hecho, nadie habla ya de cómo fortalecer nuestra atención primaria pública o qué medidas tomar para que la educación pública no siga sufriendo un problema global de salud mental; los debates sobre nuestras trabajadoras atendiendo a los más desfavorecidos en el IMAS siguen desaparecidos, mientras la violencia, no solo psíquica, crece no solo en las aulas sino también en las calles y los videojuegos, en las plazas y en las familias, en los barrios y en la sociedad, en los móviles y en la juventud.

Si normalizamos todo esto, igual que hacemos con la política, estaremos fracasando como ciudad, como región, como país.