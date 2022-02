Cuando se carece de principios honrosos, horrorosos serán los finales. Eso, solo eso, pero ni más ni menos que eso es lo que está ocurriendo en el PP.

Entre las virtudes del político, específica de un ingeniero de Telecomunicaciones, está la de poseer capacidad para el análisis y la síntesis de los problemas, no para crearlos, sino para plantear sus soluciones prácticas. Juzguen ustedes mismos. Son las 19,15 h. del día 21 del presente mes, la reunión decisiva de Génova no termina, pero su resolución no coarta mi libertad de expresión.

No pretendo en este artículo detallar cuántos hechos han acaecido en torno a la crisis del PP; los lectores interesados deben de andar locos con un sinfín de noticias que se vierten sin solución de continuidad. El problema no deriva de los hechos sino de los personajes.

No soy un neófito de estas batallas políticas internas, he sufrido la perversidad de la intriga, vileza y crueldad con que estas camarillas de enredadores se emplean (’genares’, los denomina el Diccionario Popular de Nuestra Tierra).

Pedro Antonio Sanchez (PAS) fue investido como presidente del PPRM y desnudado como presidente del Gobierno regional de la CARM en el plazo de dieciséis días, todo un récord, con la anuencia del presidente nacional del PP, señor Rajoy, quien hoy anda por España repartiendo su obra Política para adultos para reivindicarse como ejemplo de madurez política. El mismo que siendo presidente del Gobierno de España, ante una moción de censura abandonó su escaño y al grupo parlamentario que lo soportaba para darse un opíparo y distendido banquete, con wiskis y puro, entregando España a Pedro Sánchez y Cía.

Fue con él como presidente, y en Murcia, donde se puso de manifiesto por vez primera el cariño de los ‘maduros’ dirigentes por sus pretenciosos jóvenes. De ahí la repetida frase de nuestro presidente de la CARM: «Todo empezó en Murcia».

El PP ha sido últimamente instrumentalizado por jóvenes individuos sin otro oficio conocido que medrar primero en política para a continuación vivir de ella, y no es lo mismo un animal político que un político animal.

El primero, joven o maduro, entiende la política como una cuestión anímica y responsable, pasional pero no exenta de la mesura de la edad, del aprendizaje de una profesión estable que le permita económica y socialmente actuar con libertad; el segundo observa la labor política como un medio que le permitirá vivir tan confortablemente como jamas hubiese soñado en otras ocupaciones que nunca detentó y cuando alguien pretende remediar tan inmoral conducta el agraviado es capaz de todo para preservar una situación personal que nunca hubiese tenido por su trabajo, valores o principios, simplemente porque nunca los tuvo.

Si la verdad nos hace libres, la coherencia creíbles y la cohesión fuertes, las falsedades y medias verdades nos esclavizan a la mentira, la incoherencia lleva a la necedad y la locura y la ausencia de cohesión a la debilidad política por confusión seguida del cisma y la ruptura.

Del actual conflicto del PP se desprende que las virtudes de la verdad, la coherencia y la cohesión no están actualmente en el frontispicio del número 13 de la calle Génova. Las mentiras, la necedad y la disgregación son los vicios políticamente suicidas que hoy resplandecen en el histórico inmueble de nuestro centro derecha español al que dediqué mi artículo «Cuántas mudanzas equivalen a un incendio», con motivo de que la dirección del PP había decidido cambiar de sede.

Lo que nunca pude imaginar es que el incendió se provocara con todos sus actores dentro, y es que en la muerte de un parido político no hay que preguntar si fue homicidio o asesinato, fue siempre un suicidio.

Según manifiestan sicólogos y siquiatras acreditados la causa más frecuente del suicidio es la crisis de ansiedad. El pánico o la fobia son características muy comunes en quienes padecen esta lamentable enfermedad, pero profundizando en la actuación de la cúpula popular podríamos razonablemente deducir que el tipo de problema mental que les afecta es lo que en anagrama denominan los expertos TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo), muy propio de quienes están ofuscados con el robo de su casa permanentemente y pánico a salir fuera.

Sería recomendable enchufar las mangueras, abrir las puertas al sentido común de la militancia, para que entren a decidir y salgan los que vienen decidiendo.

Una militancia, hoy huérfana, que como se deriva de las encuestas, ya tienen padrino para, surcado su bautizo con éxito, unirse al acto de confirmación de una nueva derecha que muchos españoles vienen viendo como único remedio al desnortado gobierno de Sánchez y la locura de la cúpula popular.