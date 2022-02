Teo en la cuenta atrás

Vista desde Murcia, la crisis en el PP entre Génova y la Puerta del Sol convoca a la sorna. El pretexto del choque entre Casado y Ayuso es un contrato millonario de la Comunidad de Madrid en el que habría intervenido presuntamente el hermano de la presidenta regional. Y el líder popular declaraba a la COPE que él nunca, cuando esté en el Gobierno, permitirá que un hermano suyo mantenga relaciones contractuales con su Administración. Pero ¿permitiría que se fallara un contrato público a favor de una empresa en que el director general de la misma fuera el esposo de una de sus ministras de mayor confianza?

Hermanos, maridos, esposas y puertas giratorias

Esto es lo que acaba de ocurrir en la Región de Murcia hace pocas semanas, y nadie se ha rasgado las vestiduras. A saber: una filial del Grupo Secuoya presidida por Antonio Peñarrubia ha ganado el concurso para la renovación del contrato de la televisión autonómica, y da la casualidad de que la esposa de éste, Mar Moreno, es la secretaria general de Presidencia, con rango de consejera, del Gobierno regional, la entidad contratante.

Si la Comunidad Autónoma fuera una empresa privada, los consejeros del Gobierno serían su Consejo de Administración. La señora Moreno no acude a ese Consejo ni ocupa en la Asamblea Regional (que sería el equivalente a la asamblea de accionistas) un sillón en la fila del Gobierno, pero esto es porque no quiere, pues alguno de sus antecesores lo hizo, ya que el ‘rango de consejero o consejera’ da opción a participar en ambos órganos, si bien en el Ejecutivo sería con voz, pero sin voto. Lo que está claro es que a efectos de título y sueldo, Moreno es consejera, como aparece textualmente en el decreto de su nombramiento. Y la Comunidad acaba de contratar a la empresa que dirige su marido en un concurso público en que esta condición debería ser incompatible. Desde luego lo es explícita o implícitamente por ley, pero aun si ésta esquivara estos matices, la mínima exigencia de la ética política condenaría este tipo de actuaciones. Como en Madrid, e incluso todavía de manera más constatable.

Así pues, el escandalazo de la capital del Reino ha sido silenciado en Murcia en una operación equivalente, aún más flagrante por el hecho de que la televisión autonómica es el aparato de agitación y propaganda del Gobierno, y la señora secretaria general de Presidencia con rango de consejera es la encargada de coordinar desde San Esteban precisamente eso, la agitación y la propaganda del Gobierno. Por si no existiera suficiente confianza entre uno y otro polo, mejor que sean marido y mujer.

Pero si esto no fuera suficiente, tenemos el caso del exconsejero de Presidencia y Hacienda Javier Celdrán. Durante el tiempo de su ejercicio ha sido el responsable de la convocatoria del concurso para la televisión pública, quien ha ido otorgando con distintos pretextos o sin apelar a ninguno consistente, antes y durante la pandemia, las prórrogas que han ido rebasando el periodo inicial de concesión a Secuoya de la gestión del medio público. Y también mientras fue consejero se produjeron irregularidades, que son bien conocidas, en el seno del tribunal evaluador nombrado por él mismo de acuerdo a sus competencias, lo que obligó a cambiar la composición de dicho tribunal.

Pues bien, ya estando él fuera del Gobierno se produjo la adjudicación del concurso público, y para que ésta concluyera en favor de Secuoya fue muy decisivo el informe de una determinada consultora externa, que el tribunal consideró en todos sus extremos, y da la casualidad de que hace un par de semanas dicha consultora ha contratado a Javier Celdrán. La empresa que informó a favor de Secuoya siendo Celdrán el consejero responsable del concurso en el que aspiraba a ganar ese grupo es la que al día de hoy le paga un sueldo.

A esto se le suele llamar puerta giratoria, pero más se parece a la Puerta de Alcalá, cuyo arco es extrordinariamente generoso. Es probable que en esto no exista ilegalidad alguna (como pretexta Ayuso en su caso, aunque a Casado antes de ayer no le pareciera consistente esa suposición), pero todo está muy clarito. En esta Región hay un personal, al amparo del poder político, que se lo guisa y se lo come, y ni Casado ni Teodoro García Egea se escandalizan ni investigan, como han hecho en Madrid. ¿Será porque el PP de Murcia es leal a Génova y el Gobierno de Madrid se mostraba reticente? En Murcia están del lado correcto, y todo se sustancia con una paginita de prensa, cuyo impacto dura un día, y su correspondiente vínculo a la web del periódico que enseguida queda enterrada por un cúmulo de entradas referidas a otros asuntos. «No tengo ningún problema de conciencia», declaró Celdrán a este diario a propósito de su contrato en la consultora. Claro. ¿Cómo lo va a tener?

"Luis, sé fuerte" y la presunta en campaña electoral

El control de Génova a las actividades de Ayuso sería creíble en su intención, si no fuera porque las presuntas prácticas de la presidenta madrileña se extienden más allá de su jurisdicción y no requieren tanto rigor desde la dirección central del PP. Ejemplo: han presentado como candidato a la presidencia de Castilla y León a Mañueco, cuya Administración está bajo sospecha, lo que tampoco impidió a su principal denunciante, Ciudadanos, pactar con él. Pero han llevado a hacer campaña electoral a esa Comunidad a la propia Ayuso cuando, según hemos sabido después, estaba investigada por Génova por presunta corrupción desde el pasado mes de septiembre. ¿Cómo es que llevan de campaña, según sus indicios, a una presunta corrupta? Más contradictorio resulta que García Egea alegara en su comparencia sobre el caso que el rigor para controlar las supuestas desviaciones irregulares o ilegales de Ayuso tenía como fundamento la intención de que no se repitieran los hechos del pasado, que atormentaron al PP con casos de corrupción finalmente probada ante los tribunales.

Si esto fuera así ¿cómo es que pasearon a Rajoy en la campaña electoral de Castilla y León? No hay espacio en esta página para relatar por activa y por pasiva la vinculación de Rajoy a los casos de corrupción que han azotado al PP durante su ejercicio: «Luis, sé fuerte», ordenadores rotos a martillazos, reformas en negro en la sede del PP, Caja B, Cospedal recibiendo a Villarejo en la sede nacional del partido, Gürtel a manta, sobresueldos en cajas de puros, documentos comprometedores triturados en el propio despacho del presidente del partido, y condena al PP como ‘organización criminal’, entre otros muchísimos flecos. Si, como decía Teodoro, la fiscalización de las actividades de Ayuso debía entenderse como una actitud preventiva para no repetir errores del pasado ¿cómo es que llevan a Rajoy a la campaña electoral de Castilla y León? Sería para que presentara su libro, Política para adultos, condición, la de adultos, que los críticos de la actual cúpula del PP sugieren que no alcanzan sus actuales dirigentes.

Pero todavía llama más la atención que los escrúpulos de Teodoro García Egea sobre los comportamientos de Ayuso no se detengan con más propiedad en su propia mano derecha, el tal Alberto Casero, quien aparte de su impericia con los ordenadores hasta el punto de votar lo contrario de lo que debía y hacer de ello una teoría de la conspiración, está imputado en Extremadura por la Justicia a causa de algunas de sus actividades anteriores en cargos de gestión en esa autonomía. El rigor que Teo aplica a Ayuso en previsión de que cometa actos de corrupción no se corresponde con el que debería prestar al tal Casero, que ya está siendo investigado con causa por la Justicia.

Todo lo anterior es bien indicativo de que, por muy razonable que en circunstancias normales hubiera sido una posición preventiva sobre supuestos manejos en la Comunidad de Madrid, la propia práctica desmiente que tal rigor sea aplicado en el propio contexto. La causa real de la crisis es, pues, lo que parece: un pulso político interno en el que los pretextos son aleatorios e inventados, como lo fue la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y León cuando, de existir alguna causa para provocar un acontecimiento de esas características, habría debido ser Murcia la Región elegida, ya que es aquí donde el PP mantiene el poder con un Gobierno Frankenstein e inestable, como se ha demostrado recientemente.

La sombra de Casado y el sol de López Miras

La derivación murciana de la crisis del PP es obvia, más intensa que en cualquier otra Comunidad, aparte de la de Madrid. La pareja Casado-Teodoro es de las de uña y carne, y por eso cuesta tanto creer que pueda romperse, aunque en este momento todos los relojes canten el tic-tac que avanza hacia el momento de la dimisión del número dos. El líder nacional perdería su sombra y López Miras su sol.

La crisis interna del partido ha dejado ver que García Egea tiene pocos amigos en la superestructura orgánica y hasta la prensa adicta ha pedido su dimisión desde el minuto uno, tal vez a sabiendas de que la situación requiere sustanciar responsabilidades en el escudero para tratar de salvar al líder, aunque éste haya reproducido el mismo discurso. Ni una sola voz relevante se ha levantado en favor de Teo, incluso entre las que critican también a la presidenta de Madrid, y solo ha encontrado consuelo en el presidente murciano, Fernando López Miras, cosa lógica además de por paisanaje, pues el secretario general es su protector, su promotor y hasta su director estratégico: la composición del actual Gobierno regional, por la parte PP, es un diseño de Teo, así como la dirección regional del partido. Las cosas cambiarían mucho para el presidente regional si el ciezano es la víctima necesaria de sacrificio para recomponer, aunque sea formalmente, las relaciones entre Casado y Ayuso. Por eso, tal vez, López Miras ha intentado cuadrar el círculo al apoyar, de un lado, a Teodoro y a Casado, pero dejando también un recado en el buzón de Ayuso, pues es bien evidente que, a día de hoy, la presidenta de Madrid es el ‘icono pop’ (brillante acuñación de la periodista Lucía Méndez) de la militancia del PP, y ponerse frente a ella sería regalar una posible baza a Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, segura competidora suya en el próximo congreso regional. Continuará, claro.