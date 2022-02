Los lodos de aquellos polvos

Una moción de censura al presidente del Gobierno, un bolso y un sillón vacío, un presidente atrincherado en un bar, ¿recuerdan aquellos días? Era un fin de ciclo para un Partido Popular que estaba en horas bajísimas, que no supo reaccionar ante una sentencia judicial, ni hacer autocrítica, perdía el Gobierno, desilusionaba a votantes y afiliados y, para colmo, ya sentía la amenaza de los ultras que venían cabalgando a lo lejos.

El principal partido de la derecha del país, necesitaba acabar con M. Rajoy, Génova 13, las tramas, los banquillos, los sobres, los SMS y apostar por un nuevo líder. Hubo congreso y con él primarias, mi apuesta siempre fue Soraya Saenz de Santamaría, pero no ganó la seriedad, ni el proyecto de partido liderado por una mujer con experiencia. Ganó la osadía, la inmadurez, e inexperiencia de Casado y García Egea, y de aquellos polvos, estos lodos.

A pesar de apostar en aquellos días por Saenz de Santamaría, siempre creí que Feijoó era el único que podía liderar el PP, dar seriedad al proyecto del partido y recuperar la confianza de los votantes, afiliados y simpatizantes, pero él nunca quiso dar ese paso y con el tiempo y la distancia pienso que con cuatro mayorías absolutas, como en casa en ningún sitio.

Han pasado cuatro años y lejos de resurgir de las cenizas y configurar en el PP un proyecto sólido, esta dirección nacional han convertido cada intervención del presidente del partido y líder de la oposición en un meme con un croma detrás, incapaz de hacer una oposición de país seria, con propuestas que construyan y ayuden a la recuperación que todos necesitamos para salir de la peor pandemia de este siglo. He visto un partido que dejé de reconocer hace años, sin liderazgo, sin proyecto, donde todo valen incluso los tránsfugas de Cs y Vox en feudos históricos como la Región de Murcia, que fueron los que salvaron el trasero al secretario general de partido, que no ha sido capaz de consolidar ninguna Comunidad autónoma gobernando en solitario, con un proyecto sólido que convenza y en el que crea la ciudadanía. Y si no que también se lo digan a Mañueco en Castilla y León, con una aprobado raspado y la ultraderecha con el guapo subido exigiendo entrar en el Gobierno, suma y sigue.

Y por si todo esto fuera poco, en los últimos días estamos viendo un espectáculo obsceno, cutre y muy pueril: unos detectives, un contrato, una adjudicación, una comisión, una investigación desde las cloacas a Díaz Ayuso, pero algo sale mal y empieza el espectáculo; tras declaraciones, comunicados y ruedas de prensa, llegan las coronas fúnebres, los mariachis y el espectáculo más bochornoso que un partido puede dar ante la ciudadanía. Una falta total de respeto a todos y a la política, perpetrada por unos aficionados que han creído ser más listos que nadie, pero no, hay que ser torpe para querer eliminar a tu mejor valor dentro de un partido que tú y tu equipo os estáis cargando.

Menos mal que parece que la gaviota está despertando y se está pidiendo una junta directiva nacional para convocar cuanto antes un congreso urgente, y que un perfil serio como Núñez Feijoó tome las riendas y el bochorno acabe ya. Muy temerarios están siendo todos aquellos que siguen defendiendo a Casado y su equipo sin fisuras, veremos en cuánto tiempo se borran tuits, cambian el discurso o de chaqueta a lo Toni Cantó.

La política no es esto, la política es trabajar por mejorar la vida de la ciudadanía y ustedes señores del partido popular han quedado retratados, sus venganzas y puñaladas les definen. Así como esperan que no me haga de izquierdas, filoetarra, comunista y amiga de los separatistas que quieren romper España.

Ironía aparte, ¿saben lo peor? Que con toda esta sordidez política sale ganando un partido de extrema derecha para el que no somos todos iguales, ni tenemos los mismos derechos, ni lugar en nuestro país, y ante su terrible subida, perdemos todos.