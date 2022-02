Noam Chomsky fichó como profesor por la Universidad de Arizona a los 88 años, después de ejercer la docencia en el MIT de Massachusetts desde 1961 hasta 2017. Hoy sigue en activo en Arizona, con 93 años. Judea Pearl, de 85 años, Premio Turing de Informática, sigue siendo profesor de la UCLA desde 1969. El crítico literario Harold Bloom dio su última clase de literatura unos días antes de morir de cáncer, a los 89 años, a un grupo de alumnos que acudían a su casa en un minibús fletado por la Universidad de Yale para que Bloom, muy debilitado por su enfermedad, pudiera impartir su clase. En cambio, los profesores en España, especialmente en la enseñanza secundaria, se están jubilando en cuanto pueden, al cumplir la edad reglamentaria de 60 años. Mi mujer, Carmen Ballesta, la profesora más vocacional y entregada que he conocido, lo ha hecho este viernes sin dudarlo ni un instante. Por otra parte, 6 de cada 10 enfermeras se plantean la jubilación anticipada y el 46,5% han pensado en algún momento abandonar la profesión. Admitamos que la pandemia haya influido negativamente en los sanitarios. En todo caso, no hay Estado de Bienestar que merezca tal nombre si profesores y sanitarios están deseando salir por la puerta para no volver. Alguien debería intentar poner remedio a ese estado de cosas.