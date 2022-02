Y, si no, me muero de hambre. Así decía el cuento infantil del gallo que iba a la boda de un familiar y por el camino se encontró una boñiga de vaca en la que destellaban como si fueran pepitas de oro varios granos de trigo que despertaron el hambre del ave. Así imagino yo a Pablo Casado ante la tesitura de tener que decidir si pacta con Vox o renuncia a gobernar en Castilla y León a tenor de los resultados de las elecciones en esa autonomía.

Le está bien empleado por imprudente. A él o a quien le aconsejó adelantar esas elecciones para emprender a partir de su victoria absoluta en ellas una exitosa marcha hacia la presidencia de España. Un fatal error de cálculo que se les ha vuelto en contra al líder conservador y a su partido y que les puede costar el Gobierno de Castilla y León y el futurible de la nación.

Les salió el tiro por la culata o, como diría mi madre, Casado cambió la pechuga del pollo (Ciudadanos) por el pescuezo (Vox). Así que ahora le toca apechugar, nunca mejor dicho, con la decisión que marcará (ya ha marcado) su carrera política. Porque se trata de decidir entre ser el primer partido de Europa que gobierna con la ultraderecha o repetir las elecciones, opción que seguramente le restaría más votos de los que ya perdió en estas aunque las ganara.

La tercera opción: conseguir la abstención de los socialistas, sus enemigos naturales además de estar dirigidos por su demonio particular (ese famoso Sánchez que es el culpable de todos los males de este país según él), supondría renunciar a gobernar Andalucía y Murcia y el Ayuntamiento de Madrid, por poner tres ejemplos, y quedar en manos de su gran opositor a partir de ese momento.

Si pico me mancho el pico y si no me muero de hambre…Durante el mes que falta para la constitución de las Cortes de Castilla y León y la elección del nuevo presidente del Gobierno veremos todo tipo de movimientos que poco tendrán que ver con las expectativas y los intereses de los habitantes de esa autonomía. Sí con la de los partidos políticos nacionales, que en ella se juegan su futuro propio. Por primera vez no son Cataluña, el País Vasco o Madrid quienes capitalizan la política nacional, sino una irrelevante en términos políticos hasta hoy Comunidad autónoma, ni siquiera región, puesto que son dos, las dos envejecidas y cada vez más despobladas y olvidadas, la antigua Castilla la Vieja y León, cuyos votantes sin querer han abierto la caja de Pandora que todos se quieren quitar de encima tanto en España como en Europa.

Qué hacer con la ultraderecha es la pregunta que todos los demócratas se hacen y hasta ahora la respuesta ha sido unánime: aislarla del juego político. Pero el Partido Popular español, que hasta ahora ha jugado a la confusión: pacto en la sombra pero no gobierno con la ultraderecha (Andalucía, Murcia, Madrid…), ahora tiene que quitarse la careta, pues ya no le vale ese doble juego.

Abascal, el líder de Vox, cada vez más envalentonado por el crecimiento de su formación, ha dicho claro y alto que o entra en el Gobierno de Castilla y León o esta vez no pacta. La pelota está en el tejado del PP o, para ser más exactos, en el de Pablo Casado, cuya ambición le ha llevado a convertirse en el gallo del cuento, aquél que dudaba entre mancharse el pico o desfallecer de hambre.

Dicen que es propio de los viejos ponerse apocalípticos. La existencia de una pandemia también ayuda lo suyo para que la mirada se tiña de sombras. Pero hay signos. El primero, la misma pandemia que no acaba de abandonarnos. Luego está lo del cambio climático, que haber, haylo y se manifiesta en fenómenos extremos a lo largo y ancho del planeta de los cuales tal vez pueda incluirse como un epifenómeno la actual sequía que padecemos en España. Además, los perros del imperialismo se están enseñando los dientes en Ucrania como ha mucho que no lo hacían y da miedo que una chispa encienda la mecha. Por otra parte, la alianza sinorrusa se erige como la alternativa autoritaria al Occidente más o menos democrático y más o menos respetuoso de los derechos humanos, y mucho más habitable que su némesis. Y, a escala doméstica, la fuerza política que asciende más rutilantemente —tras el resultado de las elecciones castellano leonesas potenciado por el tiro en el pie que se acaba de disparar el PP con la disputa Ayuso/Casado— es la extrema derecha xenófoba —cuando no directamente racista—, negacionista, populista y demagógica. Lo único que tranquiliza de nuestros aprendices de fascistas es que no se los puede calificar de fanáticos, porque más que a hondas convicciones totalitarias parecen responder al modelo aprovechátegui tan frecuente en la picaresca patria. En fin, sea por causa de la edad, de la pandemia, o del nublado, lo difícil es no ver nubarrones en el horizonte.

Es un espectáculo ver la pasión de un artista en el brillo de sus ojos, muchos años después. Ver y escuchar a Nicolás de Maya hablar de Cehegín es una experiencia única. Alguien capaz de sobrecoger con su pintura y que hace que te emociones cuando habla de su pequeño lugar en el mundo, un mundo que conoce bastante bien. Y él me contagió el espíritu del clavel. Una idea de esas como aquella parábola que decía que Miguel Ángel sólo le quitaba la piedra sobrante a las esculturas. Somos claveles. En esta tierra el clavel es parte de nuestra alegría. El clavel en la solapa del chaleco, en la mantilla de la huertana, el olor a frescura los días de primavera en las plazas de flores de toda Murcia y el ritual para comprarlos y cuidarlos. Los claveles son familia de recuerdos y están en nuestra identidad.

Pintar un clavel todos los días. Un clavel distinto para cada día de todas nuestras vidas. Y las historias que se nos escapan. Aquí los tenemos todos. Aquí al lado. En un mundo de claveles que nutre de esa alegría de colores a todo el mundo, porque en Canara tenemos la mina de claveles más grande que podamos imaginar. Cientos de miles, millones de claveles, todos los días, semanas, meses. Canara, Cehegín. Busquen un maridaje, de cualquier tipo, que encaje mejor que claveles y Cehegín. El pueblo más bonito en cientos de kilómetros, con un casco viejo maravilloso y una luz única. Claveles y Cehegín están ahí, juntos, como dos ideas huérfanas de una unión explosiva.

Nicolás y yo imaginamos un festival de los claveles, un cartel que sería el sueño de mil artistas, un casco antiguo repleto de balcones de colores con claveles increíbles, una ciudad entera convertida en alegría, la misma que engancha la mantilla de una huertana y el botón de un chaleco como en el cartel de Crisga.

La Ciudad del Clavel que cierra telediarios y atrae a miles de personas que buscan pasear por un lugar único en el mundo donde los claveles se convierten en mística de la alegría y representan un carácter único, el del ceheginero, el del murciano, el del brillo de los ojos de Nicolás de Maya. Será un sueño, pero es posible, como son todos los sueños que tienen en su origen la ilusión por todo.

Dentro de una preciosa roca de Cehegín hay una Ciudad del Clavel por descubrir. Vale.

Noam Chomsky fichó como profesor por la Universidad de Arizona a los 88 años, después de ejercer la docencia en el MIT de Massachusetts desde 1961 hasta 2017. Hoy sigue en activo en Arizona, con 93 años. Judea Pearl, de 85 años, Premio Turing de Informática, sigue siendo profesor de la UCLA desde 1969. El crítico literario Harold Bloom dio su última clase de literatura unos días antes de morir de cáncer, a los 89 años, a un grupo de alumnos que acudían a su casa en un minibús fletado por la Universidad de Yale para que Bloom, muy debilitado por su enfermedad, pudiera impartir su clase. En cambio, los profesores en España, especialmente en la enseñanza secundaria, se están jubilando en cuanto pueden, al cumplir la edad reglamentaria de 60 años. Mi mujer, Carmen Ballesta, la profesora más vocacional y entregada que he conocido, lo ha hecho este viernes sin dudarlo ni un instante. Por otra parte, 6 de cada 10 enfermeras se plantean la jubilación anticipada y el 46,5% han pensado en algún momento abandonar la profesión. Admitamos que la pandemia haya influido negativamente en los sanitarios. En todo caso, no hay Estado de Bienestar que merezca tal nombre si profesores y sanitarios están deseando salir por la puerta para no volver. Alguien debería intentar poner remedio a ese estado de cosas.