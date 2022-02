Las bendiciones que nos trajo la pandemia

No existe el mal absoluto sin mezcla alguna de bien, como tampoco existe el bien absoluto sin, al menos, una pizca de malicia. Como nos enseñaron los Monty Python en la escena final de los crucificados en La Vida de Brian, siempre podemos mirar el lado positivo de la vida. Pero ¿hay algo de positivo mezclado con cien mil muertes prematuras y tanto sufrimiento físico y moral como ha causado la pandemia que aún nos azota y afecta a miles de nuestros semejantes, aunque políticos y ciudadanos al unísono nos empeñemos en darla por finiquitada? Probablemente cada uno podrá contar una historia diferente de cómo le ha ido. Esta es la mía.

Afortunadamente, ninguna persona de mi entorno cercano ha sucumbido a las peores consecuencias de la pandemia. Me alegro de afirmar (con la boca pequeña porque aún estamos rodeados de contagios) que ningún amigo o familiar, ni los familiares de mis amigos, ha sufrido gravemente los efectos del maldito virus. Por el contrario, mi calidad de vida ha mejorado sustancialmente en estos dos años. Y ello porque se ha consagrado en el mundo corporativo que las relaciones presenciales formales no añaden gran cosa al progreso de la mayoría de los asuntos. Con las primeras noticias de la pandemia, empresas desconocidas como Zoom, vieron subir de forma meteórica el valor de sus acciones en bolsa. Aunque han surgido o medrado poderosos competidores como Meet de Google o Teams de Microsofot, Zoom sigue asociado en el común de los profesionales con las videoconferencias y webinars de calidad. Pero, como siempre sucede, los cambios importantes no son directamente los tecnológicos, sino los cambios de valores y conductas sociales que se consolidan al hilo del cambio tecnológico.

Los cinco años anteriores al Covid me los pasé visitando clientes por toda la geografía nacional. Era una cortesía casi imperativa, porque una llamada por teléfono era completamente insuficiente, y una videollamada resultaba un exotismo tecnológico para el que poca gente estaba preparada o predispuesta. En cuestión de pocos días, y por mandato imperativo del Gobierno, la gente se encerró en sus casas y viajar resultó imposible. Todo el planeta descubrió simultáneamente lo útil, práctico y productivo que era comunicarse por Zoom. A las videollamadas personales, siguieron las grupales, a las grupales las colectivas, a ellas los webinars y workshops, y finalmente eventos multitudinarios como convenciones y ferias virtuales con miles de ‘asistentes’. Ese repentino cambio de paradigma social me ha ahorrado y desde entonces casi cien mil kilómetros de viajes al año (la mayor parte en coche) y a mi empresa los incontables gastos asociados en gasolina, hospedajes y restauración. Y, como consecuencia de, la supresión de los continuos viajes obligatorios, me he permito establecer rutinas personales y de trabajo que han hecho mi vida más productiva y, sobre todo, mucho más gratificante.

Y a partir de ese cambio, el más sustancial, otros de no tanta magnitud pero que iluminan diversos momentos de mi vida cotidiana. Uno de ellos es el cambio determinante en la aceptación del dinero de plástico donde hasta el Covid 19 te encontrabas con malas caras, cuando no la exigencia perentoria de ir a un cajero para sacar dinero y poder pagar al contado, con la excusa, casi siempre falsa, de no tener operativo el tarjetero de cobro electrónico.

Desde que se introdujo el pago con tarjeta, odio pagar con dinero físico, que me parece un resto del pleistoceno. Siempre he admirado, a países como Suecia, donde el dinero en papel y moneda brilla ya por ausencia. Hasta los pedigüeños cuentan con un datafono conectado con su cuenta corriente y que admite con tecnología NFC. Ni te digo de los parkings que no aceptaban tarjetas, que era lo más frecuente en Barcelona antes de la pandemia, denotando la desmedida mezquindad y avaricia de los hereus que habían echado mano de alguna de estas vacas lecheras en forma de sucios garajes intransitables. Para mi placer y regocijo, compruebo que ningún panadero, quiosquero ni comerciante de baratijas se atreve en este momento a rechazar el pago con tarjeta. Recuerdo a un joven taxista en Madrid (donde el intento de pagar por tarjeta provocaba un concentrado mutismo en el profesional, tan acostumbrado a la cháchara populista por lo demás) explicándome que la mayoría de los taxistas no querían que sus exesposas controlaran sus ingresos para poder escamotear la pensión alimenticia que les correspondía.

Finalmente, la pandemia ha reforzado y universalizado un fenómeno que he disfrutado desde hace un par de décadas cuando empecé a adquirir libros de una especialidad profesional inencontrable en español y en España. Me refiero a Amazon y su extraordinario desarrollo logístico, que puede acercarte a tu casa, por más remota que esté y en cuestión de días algunos artilugios de imposible compra en los comercios al uso en Centros Comerciales o en los comercios tradicionales. Solo hay que echar un vistazo a los imponentes edificios de Amazon que salpican nuestra geografía y la del resto del mundo para percibir el esfuerzo de este gigante empresarial por facilitar y acercar los productos de fabricantes y comerciantes a los deseos soberanos del comprador. Amazon ha puesto la guinda facilitando enormemente lo que era su punto débil: la devolución de la mercancía no deseada una vez comprada. No soy una persona de gustos sofisticados, pero tengo muy claro lo que quiero comprar, y siento decir que pocas veces encuentro en una tienda física el modelo, la versión, el tamaño o la cantidad de lo que quiero comprar. Tengo plena fe en la capacidad emprendedora de nuestros comerciantes y confío en que, más tarde o más temprano, convertirán los locales y sus propios negocios en una experiencia de consumo más rica de lo que ahora ofrecen para competir con las innegables que supone de ir de compras por Amazon.

Pero la traca final de los beneficios percibidos de la pandemia va a consistir ni más ni menos, en la euforia cuando se ponga punto final a las limitaciones que hemos sufrido con ella. Los confinamientos, las mascarillas, los pases, las limitaciones, los locales nocturnos cerrados, la ausencia de contacto con amigos y familiares, todo eso terminará algún día, más pronto que tarde a estas alturas, y tomaremos conciencia como nunca de lo que perdimos y ahora volvemos a recuperar. Valoraremos la normalidad como un tesoro inapreciable.

Aunque siempre amargará nuestra memoria el recuerdo de los ancianos en los hospitales y en las residencias, terminando sus vidas sin el reconfortante contacto con sus cónyuges, hijos o nietos. Vaya este artículo en recuerdo de su sacrificio, mucho del cual pudo ser evitado con algo de previsión y más sentido común por parte de los políticos que nos gobiernan.