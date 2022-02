Me alineo con Casado y Teo

Doses. Acabo de escribir la fecha de hoy, 20/02/22. Y el martes será 22/02/22. Creo que los doses traen buena suerte.

Estoy con ellos. En el asunto de la lucha interna en las alturas del Partido Popular manifiesto que me alineo con Pablo Casado y con Teodoro García. Si es cierto, 280.000 euros es mucha comisión para el hermano de Díaz Ayuso por terciar en el encargo de mascarillas. Todavía, si las hubiera hecho él, quiero decir que, si el hermano las hubiese cortado, cosido y pegado los cordoncillos al millón y medio de euros en mascarillas, vería bien la gratificación, pero, nada más que por mediar en el encargo, lo veo exagerado. Así que yo, con Casado y Teo.

Un votante. Recibo este wasap de un amigo: ‘Ojalá venga Feijoo y se los lleve a todos por delante. Hace falta un Partido Popular como el que representa el presidente gallego. Mira como allí él no tiene a Vox dando el coñazo y comiéndole terreno político, cagondié. Ese es el que podría sacar una mayoría absoluta en España. Yo lo votaría’. Pienso un poco lo que dice y creo que tiene razón. Con Casado al frente quizás los votantes de derechas se planteen si votan a Vox o al PP. Con Alberto Núñez Feijoo creo que un alto porcentaje no tendría esas dudas.

El sol también importa. Un hombre mayor a otro, en una plaza de Murcia: ‘Mira, en ese la ensaladilla es mejor, pero no da el sol, con el buen día que hace’.

Traduciendo. En Cartagena, se va a montar una exposición sobre la fábrica de cerveza El Azor, de tan buen recuerdo para muchos. Para mí también es algo especial. Hace muchos, muchos años, esa empresa compró una maquina embotelladora en el extranjero y vino un técnico a montarla que no hablaba ni una palabra de español. Fue necesario contratar a un intérprete de inglés para que estuviera a su lado siempre traduciendo lo que él ordenaba hacer a los empleados. Y me dieron a mí ese trabajo. He de confesar que entendía mucho mejor al técnico por la mañana, cuando llegaba, que por la tarde, pues, según avanzaba el día y él se iba tomando una cerveza tras otra, su inglés me sonaba cada vez más raro.

Son muchos. ¿Se dan ustedes cuenta de que los muertos por covid cada día impresionan menos? Y siguen siendo muchos. Pero ya hemos asimilado la idea de que estamos de salida de la pandemia y que fallezcan en un día casi 400 personas por esta enfermedad no llama mucho la atención puesto que apenas se habla de ello. El otro día, Antonio Resines dijo en la tele que de los noventa y seis enfermos que había en la UVI de su hospital cuando él estaba, se han salvado ochenta. O sea que fallecieron dieciséis. Y lo decía como si no fueran tantos. No sé qué pensar al respecto. Yo creo que son bastantes.

Libro largo. Acabo de terminar un libro, una novela, que tiene mil páginas. Se llama Tan poca vida, aunque no será tan poca cuando la autora, Hanya Yanagihara, ha necesitado tanto espacio para contarla. La verdad es que es un buen libro (fue declarada la mejor novela del año por muchos medios y ha vendido 2.500.000 ejemplares) y se lee con interés. Lo peor para mí es que, como leo mucho en la cama, manejar un libro tan grueso y que pesa tanto me resulta muy incómodo. Me ha llamado la atención que siendo una mujer la escritora, en tantas páginas, apenas se ocupa de personajes femeninos y también que ellos nunca llegan a ser totalmente felices. Pero, ya les digo, es un libro atractivo. Lo que no sé es si se olvidará con facilidad.

Llamada interrumpida. Una mujer a otra, en la ventana de un bar: ‘Suena el teléfono, lo cojo, y, oye, cuando empiezo a escuchar: ‘Buenos días, mi nombre es...’, inmediatamente cuelgo’. ‘Pues yo, el fijo, hace mucho tiempo que lo tengo desconectado’, dice la otra.

He visto Maixabel . Una película muy buena y quizás necesaria. Lo que más me ha impresionado es la interpretación de los actores principales. Blanca Portillo está muy bien y se ganó un Goya por este trabajo, pero Luis Tosar, y Urko Olazabal que también gano otro, es que se salen de la pantalla. Qué manera de mirar, oiga usted, a veces con los ojos llenos de agua, pero sin que caigan las lágrimas. Es admirable lo que consiguen transmitir los actores buenos. Es Arte puro.