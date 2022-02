Manifestación e inmigración

El jueves, observando la manifestación de los agricultores en la ciudad de Murcia, llamó mi atención la variedad de idiomas que podían escucharse. En esta marcha para mostrar la problemática del sector agrícola, se hablaba árabe, rumano, senegalés, twi de Ghana, bambara de Mali y alguno más. También se podían escuchar diversos acentos del español, como el ecuatoriano, el colombiano, algo de venezolano y bastante boliviano. Esta multiculturalidad lingüística le daba a la manifestación mucho empaque. Después me enteré por este periódico que lo que había ocurrido es que los dueños de las fincas les habían ordenado a sus trabajadores que se metieran en los autobuses y viajaran a la capital. Al llegar les habían dado unas pancartas y, hala, a manifestarse, sin mucha motivación aparente, la verdad.

Personalmente, lo sentí por el líder de Vox, Sr. Abascal, que había viajado desde tierras lejanas sin tiempo material de descansar de la campaña electoral de Castilla y León, para unirse a este acto reivindicativo. Y digo que lo siento porque sé de su poca afición a los inmigrantes, pero el problema es que si no fuera por ellos a ver qué iba a ocurrir con los trabajos más duros del campo, porque es menester que sepan que las tierras agrícolas murcianas hace ya mucho tiempo que se riegan con sudor extranjero (qué frase, por favor), unos más legales y otros menos, por cierto. Pero, como nos dijo un capataz hace un par de años a un periodista que había venido de Madrid para hacer un reportaje, y a mí, en un bancal cerca de Torre Pacheco, un domingo que llovía flojo, pero llovía, cuando le preguntamos si los más de treinta trabajadores que estaban con las lechugas eran todos inmigrantes: ‘Pues claro que son inmigrantes, ¿Os imagináis ver aquí españoles trabajando un domingo y encima lloviendo? Vamos, anda’.

Así que deben aceptar los que no lo acepten que a ver qué iban a hacer en Huelva con las fresas si no tienen emigrantes que las recojan, o la fruta aquí y en media España, o los melones del campo de Cartagena, o los tomates en Mazarrón. Y es cierto que en algunas de esas industrias los inmigrantes tienen contratos, pero, en general, lo que suele funcionar es el sistema de las empresas de trabajo temporal, es decir, que hoy me mandas veinte y mañana dieciséis, y la semana que viene necesito cuarenta, y después ninguno. No digo yo que esto no tenga que ser así por las necesidades de las labores que hay que llevar a cabo en la agricultura, que es tan estacional, pero, para los trabajadores es un sistema que ofrece lo que ofrece y santas pascuas. Y no es mucho, la verdad. O sea, que ahí tienen las razones por las que casi ningún español trabaja en las tierras de labrantíos.

O sea que no tenemos más remedio que decirles a los contrarios a la llegada de inmigrantes a España que, si no fuera por ellos, la agricultura se iría más a hacer puñetas de lo que ya está, que, según decían en la manifestación, va bastante mal. De todas las quejas que se presentaban, la que vi más justa es la de que los gastos de producir la fruta, la verdura, etc. sean mayores que lo que les pagan las grandes empresas distribuidoras por lo que sacan al mercado, sobre todo si tenemos en cuenta que nosotros, los consumidores, las pagamos cada día un poco más caras. No me extraña nada que cuando los productores ven las cuentas de resultados de esas empresas, en las que puede observarse que se han forrado este año y el pasado, y el otro, y el otro, ellos se indignen. Pero, como decía aquel, ‘es el sistema, hermano’, y no les queda otra que protestar.

En un reportaje de Isabel Manzano sobre la manifestación, el jueves, en este periódico, un inmigrante de nombre Oswaldo le explicaba a la redactora lo que había ocurrido para que ellos estuvieran allí con la pancarta, y terminaba diciendo: ‘¿quién se va a acordar luego de nosotros?’ Pues bien, aquí nos acordamos de ellos. Esta es la prueba.