Funambulistas

Lo original está en la calle. Lo genuino se respira en cada recodo del mundo y en su calle también. También en ese lugar que usted utiliza para respirar, evadirse… ser usted. Puede ser un parque, la acera del otro lado o el lugar donde, con asiduidad, se toma ese café despertador o de tarde. Al otro lado del mostrador, en la mesa de al lado o en la barra, junto a usted, alguien puede ser ese personaje que da chispa a los días apagados. Por su sonrisa, su timbre de voz, su parpadeo de ojos o su olor, lo puede ser. Es más, no hay que ejercitarse para encontrarlo. Solo hay que esperar, observar y estar dispuesto a aceptar el resultado. Entra un chico de mediana edad, saluda a la camarera y tras ser preguntado sobre lo que quiere tomar, él aclara su campanilla y responde: ¿Qué tienes de beber? Grandioso. No me lo nieguen. Maravilloso, excepcional, propio de un genio de la época que estamos viviendo. Hay que ser original para preguntar en un bar qué se puede beber. Porque no se lleva lo de las odas ni los homenajes, pero sirvan estas humildes palabras para ensalzar su figura. Gracias.

Tenemos un problema con la salud mental, lo sabemos. Las informaciones se suceden, acaparan titulares. Las cifras se centran en las personas que sufren depresión, ansiedad, trastornos alimentarios… La pandemia las ha exacerbado. Pero quedan ocultos, sin posibilidad de contabilizar, todos los familiares y amigos que orbitan alrededor de la enfermedad mental. A veces, entremezclándose en su papel de sostén o enfermo. Otras, sumando personas con dificultades. Al fin, una multiplicación de sufrimiento para la que casi nunca se está preparado. Quizá porque la enfermedad mental aún arrastra múltiples estigmas de los que aún cuesta librarse. Un silencio y una incomprensión que se han visto apuntaladas por un escaso apoyo institucional. La pandemia ha puesto la salud mental bajo el foco informativo. Y eso es bueno. Solo falta que aprendamos a hablar de ello, a relacionamos con los trastornos, a saber qué hacer, cómo actuar ante ellos. Librándonos de la discriminación, el paternalismo o la culpabilización. Hablemos de todo ello. Porque son nuestros padres, nuestros hijos, nosotros mismos los funambulistas. Necesitamos asir entre las manos una barra de equilibrio. Un modo de sostenernos.