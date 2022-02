A ver si al final van a tener razón los que dicen que en España no hay democracia plena. Me resisto a aceptarlo. Pero veamos por qué existen dudas acerca de esa cuestión. El The Economist, que es una publicación semanal en lengua inglesa con sede en Londres que aborda la actualidad de las relaciones internacionales y de la economía desde un marco global (vale 7,50 euros y tiene una antigüedad de 78 años), acaba de publicar que España durante el año 2021 ha abandonado su posición de democracia plena para ser una democracia defectuosa (eso sí, solo por seis centésimas). Y la razón no es otra que la independencia de la Justicia. Y esto porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, encargado de velar por la independencia del sistema, afirma.

Y digo yo, ¿saben cuál es la función de ese órgano? Como bien dice el semanario es el de gobierno de los jueces. Esto es, el no que nombra a los altos cargos de la judicatura y el que concede premios y castigos a los jueces. Pero olvidan lo más importante: carece de competencias jurisdiccionales, que es donde radica la independencia del tercer poder del Estado. Dicho de otra manera, el Consejo no dicta ninguna resolución judicial y,por tanto, no puede revocar, casar o anular ninguna sentencia de un juez. Significa, por tanto, que por ahí no se puede atacar a la independencia de la Justicia en España.

Otra cosa sería si se basan en la falta de respeto de un poder del Estado al otro, por no ponerse de acuerdo para permitir que dicho Consejo sea renovado en tiempo y forma. La realidad es que no existen presiones sobre los jueces por parte del poder político para que se dicte una resolución u otra, que eso sí afectaría a la independencia judicial, y mucho menos que aquellos acepten tales pretensiones, en su caso, pues entonces estaríamos ante un delito de prevaricación, o aún peor, de cohecho. No, en España la independencia judicial no radica en el órgano gubernativo de los jueces, sino en la potestad jurisdiccional. Así que si falla la premisa mayor, la conclusión es errónea. Y dicho eso, es verdad que es una vergüenza que el órgano máximo, repito gubernativo y solo gubernativo, de los jueces esté sin renovar hace años por falta de acuerdo entre los partidos políticos encargados de hacerlo. Y mucho peor es que sean ellos los que los nombren. Pero, claro, eso lo dice la ley y ésta la dictan ellos mismos en el Parlamento. Por lo que, como diría Sánchez, «pues eso».

Pero esa no es la única causa que esgrime ese semanal londinense para bajarnos la puntuación por debajo del ocho que es lo mínimo para entender que una democracia es plena. También incluye tres conceptos más: la fragmentación parlamentaria, la letanía de escándalos de corrupción y el nacionalismo en alza en Cataluña. Estos conceptos me convencen más, aunque no sé muy bien a lo que se refiere con la fragmentación parlamentaria. Si es porque parte de los socios del Gobierno no cree en la unidad de España ni en la monarquía, y ni siquiera están de acuerdo en alguna de las cosas que ellos mismos deciden (nótese, caso Rusia/Ucrania) puedo entenderlo, pero eso también es democracia, pues lo hace el partido que ganó las elecciones. En cuanto a los escándalos de corrupción, son los mismos que en el año 2020, que es cuando España logró un 8,12 en ese baremo. Finalmente no tengo claro que el nacionalismo esté en alza en Cataluña. Otra cosa es que se le esté dando unas esperanzas irrealizables.

Si este toque de atención sirve para mejorar, bien venido sea. Pero la democracia en España, en mi opinión, es plena, precisamente por esa libertad en decidir tanto el ciudadano al votar como los políticos y los jueces al decidir en su ámbito.