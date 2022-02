Uno se siente a gusto en una casa cuando, pese a las diferencias, siente el respeto del resto de los familiares, compañeros o socios. Es lo que me pasa a mí con La Opinión, donde jamás se me ha hecho ni la menor sugerencia ni reproche por nada de lo que escribo, ni por nadie a quien entrevisto. Yo no soy un politólogo, tan sólo un ciudadano, pero creo que lo mismo debería ocurrir en los partidos políticos, que son, pese a todas sus sombras que criticamos, la mejor manera que han encontrado las democracias para articular la participación en las instituciones.

Como en las familias, a los militantes políticos les une un compromiso con la casa, un mínimo de lealtad, un proyecto común y un deseo de prosperidad que exige la colaboración de todos, y no que nadie ponga, desde dentro, palos en las ruedas a los propios. La familia es una hermosa forma de convivencia pero, como todos sabemos, también puede ser un infierno donde nadie se fía de nadie, unos maltratan a otras o, incluso, se llegan a cometer los más bárbaros y horrible actos de venganza, maldad y violencia extrema (casos tenemos muy recientes en estos últimos días). Pues si eso pasa en las familias ¿qué no puede pasar en el seno de otras instituciones civiles o religiosas?

Todos somos seres sociales y políticos, necesitamos a los demás para nuestra supervivencia y para nuestra salud mental, corporal y cultural. Salvo muy contadas excepciones, no parece que la soledad sea demasiado conveniente para la felicidad de nuestra especie. Además, aunque nos escondamos en una cueva, todo lo que pasa afuera nos afecta y cualquier decisión de otros nos repercutirá dentro de nuestro agujero. Tampoco parece, y ya son miles de años de experiencia, que el ejercicio del poder, del mando, o de la coordinación sobre los demás, sea posible ejercerlo en soledad o de manera personalista. Hasta los más fieros dictadores y reyes más absolutos, han necesitado de mediadores, consejeros, generales, validos, encargados y ejecutores, incluso los dioses necesitan sus profetas, enviados, mensajeros y apóstoles. Al final, todo es cosa de equipo, funcione éste de manera más o menos democrática o no.

Todos esos que por desconocimiento, ingenuidad, falta de ánimo, pereza o maldad creen que los problemas del hoy o del mañana, se arreglarían con aquello de ‘mano dura’ o ‘que mande uno que sepa y menos políticos, que son todos iguales’ están perdidos en el bucle de una añoranza de unos tiempos que ni fueron mejores, ni siquiera existieron. Nunca hubo un momento en que el poder lo ostentó uno sólo, nunca hubo un momento en que no hubiesen conflictos, nunca reinó absolutamente el acuerdo y, sobre todo, nunca las decisiones de unos pocos fueron acertadas, ni hubo sabio que no se equivocase. Así que lo nuestro es vagar por el desierto de dar pasos hacia adelante y, a veces, hacia atrás, pero sin llegar nunca a la tierra prometida por ningún sistema totalitario, sea religioso, político, social o ideológico. Ni siquiera han estado exentas de errores ni de crímenes las instituciones que han pretendido una sociedad feliz e igualitaria, avanzada y próspera, o un mundo de hermanos.

Así que en estas estamos, en una época en la que se oye por doquier a tantos desengañados de la política y de las instituciones que se dejan engatusar por quienes vienen a pescar en los caladeros del descontento social. Hace una década fueron los indignados del 15M, que contagiaron a todos los territorios de España de unas ganas de cambiarlo todo que a mucha gente dio la esperanza de que todo era posible. Se articuló la indignación entorno a partidos que inicialmente no se decían ni de derechas ni de izquierdas, pero que finalmente tuvieron que definirse, pactar y tener estrategias. Cuando el sistema (el poder económico) empezó a tomar en serio a estos nuevos políticos, empezó a maquinar, con todos los medios a su alcance, la manera de anular su fuerza. Entonces nacieron los bulos, el acoso, las denuncias continuas, la demonización y el grito atávico de ‘que vienen los comunistas’. Se controlaron las redes sociales y se bombardeó con una realidad paralela para engañar al personal o, al menos, para confundirlo. Entonces se creó y se alimentó un nuevo ejército al servicio de las élites, nutrido, como siempre, de soldados provenientes de las capas más populares y menos formadas: los partidos de ultraderecha que hoy día están en pleno auge en nuestro mundo.

Estos militantes están siendo hábilmente reclutados entre los cabreados contra el mundo, son los nuevos indignados, y sus mentes están siendo modificadas, gota a gota, para que avancen sin rechistar, sin cuestionarse nada y sin vacilar. Estos nuevos ejércitos de descerebrados tal vez no llevan armas como en la época de los nazis, pero se alimentan a diario con el veneno que les inoculan, veneno contra los otros, los diversos, los débiles, los de otros lugares u otros pensamientos, y es un veneno que les hace creer invencibles.

La ultraderecha avanza y con ello está en riesgo nuestro sistema de convivencia que, pese a todas las cosas mejorables, pese a todas las necesidades por cubrir, pese a todas las corruptelas por subsanar, es el mejor de los sistemas posibles. Sin ninguna duda, lo que tenemos es infinitamente mejor que dejarnos llevar por quienes nos quieren poner una camisa de fuerza, exterminar a los chivos expiatorios y esclavizarnos al servicio de un poder incuestionable, mientras nos llenan de miedo, odio y soflamas patrióticas. Esto es lo que se nos viene encima y necesitamos que la sociedad no mire para otro lado ni deje caer los brazos y los deje pasar. No, no exagero.

Escribo estas letras en el día de San Teodoro, nombre simpar, sonoro y que nos es muy familiar. Empiezo a preguntarme con ansiedad qué pasa con los dirigentes del PP madrileño, que como los borbones españoles, ninguno termina en su puesto. Como ciudadano de a pie que no se encierra en lo de ir a lo mío, sino a lo nuestro, que no se conforma con el pan y circo, ni siquiera con una ‘cultura’ evasiva desconectada de lo que pasa ni de lo que nos amenaza, veo que la situación es harto preocupante. El nuevo volcán que ha reventado en el PP de Madrid es un grave problema para un partido que, efectivamente, no ha sabido aprovechar su paso por la oposición para depurarse, renovarse ni extirpar todas las malas prácticas que nos han llevado al desastre. Y esta vez ya no pueden echar la culpa a los comunistas, bolivarianos, independentistas ni proetarras… Es su fuego amigo, sin piedad, del que otros partidos no son ajenos, que todos conocemos aquel calvario de Pedro Sánchez cuando lo defenestraron los suyos.

El espectáculo que está dando el PP no debería alegrar a nadie, ni siquiera a sus mayores adversarios, ni siquiera al Gobierno del PSOE que tanto ha sufrido su incesante ataque a degüello y deslealtad en Europa sin cuartel. Nos enfrentamos a un grave problema, creo, para la propia democracia española, no sólo por los propios hechos que salen a la luz pública (corrupción, espionaje y chantaje), sino porque nos encontramos ante la gasolina que necesita la ultraderecha para pasar sus tanques sobre la derecha democrática y prepararse para el asalto de nuestra sociedad y de unas instituciones en las que no creen pero que entre todos hemos ido construyendo desde las luchas anteriores a la transición.

Hay tantas lecciones de la historia que no hemos aprendido, que cuando menos lo esperemos nos pondrán el examen final por sorpresa y vendrá el crujir de dientes.