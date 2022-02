Una antigua profesora decía que el día de San Valentín lo habían inventado unos conocidos grandes almacenes, para vender y facturar como fuera. En esta ocasión, obligándonos a regalar, con la excusa del amor romántico. El bombardeo que sufrimos el día de los enamorados, que dura solo ese día (menos mal) y no los otros 364, me hace creer firmemente esa misma teoría cada vez que se acerca el 14 de febrero. Lo que tienen que inventar para poder vender.

Pero entre la lluvia de mensajes amorosos que me llegaron al rebufo del márketing romántico, recibí un de mi amiga Daya. Y al contrario que toda esa cursilería bobalicona, decía que el amor no sólo tiene una dimensión romántica y terrenal, sino que va mucho más allá.

Hablaba de qué pasaba cuando perdíamos a una persona amada, que no tenía por qué ser nuestra pareja, sino a cualquiera de los seres queridos con los que hacemos nuestra vida, y qué podía llenar el vacío que dejaban el amor y la presencia de esa persona, a quien ya no podíamos percibir de forma física. Lo bueno es que el mensaje no era de llorar, al contrario. Te hacía ver que, al igual que la energía, el amor no se crea ni se destruye, se transforma. Y ese ser siempre nos acompaña y nos sigue dando su energía, aunque sea de otra manera.

La declaración de amor más incondicional que he conocido hasta la fecha iba en esa misma línea, y no tenía nada que ver con el amor romántico ni con San Valentín. Era un mensaje de amor que enviaba, desde el Más Allá, alguien que había partido repentinamente, y no quería dejar de decir lo mucho que amaba a quienes dejaba aquí.

Contaba cómo una luz le había atravesado el corazón, en un instante, y había sido tan rápido que no había tenido tiempo ni de despedirse. Por eso mandaba el arcoíris. Esa era su señal. Sus colores tenían tanta fuerza que aliviaban cualquier dolor. Cada vez que vieran uno, sabrían que era él, mandándoles su apoyo y su aliento. Quién sabe si un día conseguiría tocarles.

Ahora se había convertido en la luz del atardecer y en el canto de los pájaros, y cuando quisieran saber qué pensaba, tenían que estar en silencio, y desde ahí le escucharían. Una cosa buena de haber partido era que, ahora, veía claras muchas cosas que antes eran un misterio. Sin embargo, también les echaba mucho de menos, y pensaba en todo lo que les había quedado por hacer. Y al mismo tiempo, era un placer llevar consigo ese equipaje.

Todo eso es, como dice Daya, porque quien ama, esté donde esté, nunca muere.