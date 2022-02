Por una palabra incorrecta se han anulado los bautizos celebrados durante veinte años en una diócesis de Phoenix. Según se ha sabido tras una investigación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante todo ese tiempo el sacerdote utilizó la fórmula «nosotros te bautizamos» en lugar de «yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo». La noticia ha salido ahora, pero fue hace dos años cuando el Vaticano aclaró la doctrina. La explicación es que no somos nosotros quienes bautizamos a nuestros hijos, sino Cristo. El bautismo es un don y una iluminación que se hace presente a través de un gesto ritual (agua derramada sobre la cabeza y aceite para trazar la señal de la cruz) y que se invoca mediante la palabra exacta. Es reconfortante ver cómo alguien se toma en serio las palabras en estos tiempos, con tal reverencia, con tal confianza en su poder. Un poder que no consiste en forzar, inventar o crear, sino en dar testimonio, en dejarse atravesar por algo que es más grande, incluso incomprensible, algo sobre lo que no tenemos ningún poder.

Antes de conocer esta noticia, me preguntaba qué era lo importante, si la luz o la oración, el misterio o nuestra pobre invocación del misterio. Vivimos en un mundo de palabras, pero a veces parece que hemos dejado de creer en ellas. Yo, aunque las amo, les tengo miedo y he preferido creer que no eran lo más importante. Solo importan para cubrir el vacío, para disimular el miedo a que no nos quieran, a que nos ignoren, a que nadie nos nombre. En los rituales, las palabras parecen modestas al lado de los misterios. Sin embargo, las palabras se hacen grandes en la soledad, es ahí cuando su sombra nos deja mudos y sordos. Sentimos que es lo único que nos salva, como la tabla para un náufrago, como nos salva la esperanza, como nos salvan los sueños cuando no tenemos nada. Pero siguen siendo un pobre regalo para nuestros deseos. Lo que de verdad anhelamos es la orilla, el lugar a donde creemos que nos pueden llevar las palabras, la luz. Por eso nos gustan las más repetidas, aquellas que por sabidas se convierten en fórmulas, en conjuros, nuestras compañeras de la infancia, cuando exigíamos que nos contaran otra vez el cuento y no permitíamos la más insignificante variación. La verdad estaba en la palabra repetida, la palabra hecha piedra, con todo su peso, dura como un dique que detiene el tiempo. Decimos te quiero y no sabemos lo que decimos, pero desvelamos lo más real que hay en nosotros, como si rezáramos contra el lenguaje del desengaño. Como en los versos de Piedad Bonett, la palabra naufraga, se quema, tartamudea, tiembla, agoniza, pero se ofrece en el umbral, «para llamar a la luna, para hablar del deseo, para llorar a Dios».