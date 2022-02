Jaque mate

El presidente del Gobierno regional ha venido empleando con demasiada frecuencia la frase «Todo empezó en Murcia» para, con referencia a la frustrada moción de censura de PSOE y Cs en nuestra región, erigirse en el artífice de la convocatoria de elecciones anticipadas en Castilla y Leon que, en principio, marcaría un camino de rosas de Pablo Casado hacia la Moncloa tras la victoria holgada del candidato popular, señor Mañueco.

Hoy, conocido el resultado electoral en la vieja Castilla, la opinión pública generalizada concluye que la convocatoria fue innecesaria; la campaña en clave nacional, un fiasco para los votantes castellanoleoneses, y el resultado un fracaso para las expectativas del PP.

A lo anterior hay que añadir el problema a la hora de configurar un Gobierno estable en aquella Comunidad autónomama habida cuenta de que Pablo Casado ya ha manifestado su repulsa a alinearse con Vox, única fuerza política exitosa de la contienda electoral, obviando que en nuestra región y en Andalucía, López Miras y Juan Manuel Moreno gobiernan con apoyos de Vox.

No solo se equivocan de botón, como Casero; los hay con déficit de memoria, incapaces de recuperar incluso datos del presente.

En mi opinión, el Comité Ejecutivo Nacional del PP del pasado lunes, quizá sin pretenderlo, ha dado jaque a ambos regidores colocando en una difícil situación sus mandatos de gobierno y, por añadidura, estrechando el camino de Pablo Casado a la Moncloa.

Mi memoria me lleva a don Antonio Machado:

Caminante son tus huellas / el camino y nada más. / Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. / Al andar se hace camino, /y al volver al vista atrás se ve la senda / que nunca se ha de volver a pisar (Extracto de los Proverbios y cantares)

Mucho me temo que el presidente nacional del PP, buscando la coherencia de sus discursos, ha vuelto la vista atrás situándose en su respuesta a la moción de censura que Vox planteó al presidente Sánchez en octubre de 2020, que supuso una brecha difícil de enmendar entre Casado y Abascal.

Casado debería escuchar más a Juan Manuel Serrat y su balada Cantares y menos a Malú y su pop Ni un paso atrás; más a la mayoría del pueblo español y menos a la progresia radical de izquierdas.

Los españoles, mayoritariamente, comparten con PP y Vox el objetivo de acabar con el desatino permanente del Gobierno de Pedro Sánchez.Sus líderes no deberían detenerse en los baches, que no serán pocos, porque lo que está en juego no es el futuro de Sánchez, de Casado ni de Abascal, ni siquiera el pasado político de Pablo Iglesias (qepd); lo que está en juego sobre el proceloso tablero de ajedrez en que se está convirtiendo la política nacional es España, solo eso, pero ni más ni menos que eso.

Lejos de situar en jaque a los presidentes autonómicos apoyados en Vox, unos con todos los ingredientes democráticos, como en Andalucía, y otros con aberrantes acuerdos con tránsfugas y expulsados, como en Murcia, Abascal debería propiciar un Gobierno estable en Castilla y Leon, Casado resolver sin demora la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del PP madrileño, apoyar decididamente a Moreno Bonilla en Andalucía y convocar de inmediato elecciones autonómicas en nuestra región para hacer desaparecer ese híbrido espantoso, engendro antinatural y peligroso en el que se han sumergido nuestro Gobierno y Parlamento autonómicos.

Esas decisiones supondrían jaque mate al gobierno de Pedro Sánchez, facilitando a Lopez Miras la confección de una frase más acorde con la realidad y con la actualidad: «Todo terminó en Murcia».

No se trata de poner en jaque a los Gobiernos autonómicos, si no de dar jaque mate al Gobierno de la nación.