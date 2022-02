De entremeses, póngame medio noviembre y diciembre entero, que me los he perdido. Durante ese tiempo he estado luchando entre lo que podía hacer, me dejaban hacer o quería hacer. Desconcierto. Vaya final de año que tuvimos más de uno, y vaya cuesta de enero, y entrada febril, que hemos superado. Y aquí andamos, como pollos sin cabeza y algún que otro gallo. Gallinazas a discreción. Con la cesta de la compra en todo lo alto, las pensiones lloronas, los contratos disfrazados de gloria y las ganas de tener ganas. Es decir, más o menos como los cangrejos empeñados en andar hacia delante. Tensión. Menos mal que la cultura está resurgiendo gracias a que Ro, Rociíto, Rocio Carrasco ha vuelto a la pantalla amiga. Culturón. Gracias. Es un alivio sentir cómo los más interesados en las artes luchan por el esplendor de la cultura de nuestro país. No se crean que no es necesario este tipo de aberraciones. Lo son. Son un modo de saber que sí y que no… y es no. ¿Verdad? Díganme que sí. ¡Qué alivio! Pensé que la vacuna nos había confundido como a los confusos. Vaya un año que llevamos y se creen que no nos damos cuenta. Ilusos.

Regalar la abstención al PP para evitar que Vox gobierne. O dejar que el PP se enfrente a las consecuencias de gobernar junto a la ultraderecha. El PSOE ha zanjado el debate, no se abstendrá. No facilitará una investidura de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León sin la muleta de Vox. Este no es el proceder en otros países europeos. En Francia y en Alemania se ha cerrado el paso a los ultras. Pero ¿está el PP a la altura de sus homólogos? En el juego desnortado de Pablo Casado, cada vez es más difícil discernir a uno y otro partido. Hasta en la zafiedad populista parece coincidir: el remolacha-style. Tal es el juego de espejos que Isabel Díaz Ayuso quiso romperlo con una intervención diáfana contra sus socios de Vox: «La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, no vuelvan otra vez a mezclarlo». Mientras Pablo Casado se exprese y actúe como la ultraderecha, ¿qué sentido tiene aislar Vox? Excepto el de hacerlo más fuerte. El original siempre es mejor que su mala copia. El balón está ahora en el tejado de los populares. Ayuso lo ha visto y quiere controlar el juego. Casado sigue mirando las remolachas.