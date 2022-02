Como el amigo Emilio Morales yo también soy del Barrio, carmelitana por nacimiento, querencia y residencia, y al igual que él el Puente Viejo forma parte de mis más remotos recuerdos y admiro cada día su sólida presencia.

Razón tiene en el siguiente escrito, de puño y letra de nuestro invitado, en reclamar para la memoria del diseñador de esta obra, el ingeniero cántabro Toribio Martínez de la Vega, un reconocimiento por parte de la ciudad que, hasta ahora, no ha habido. Muchas fueron las trabas que sufrió la construcción y, tras años de retraso, cuando lo más importante estaba hecho, llega Jaime Bort las termina en apenas dos años y nos olvidamos de don Toribio. Así se escribe la historia.

Apunto un par de cosas para el lector no informado. La primera, la altura del puente, pues no es que la ciudad fuera en este punto más elevada, es que en el diseño se contempló elevarla para que las aguas de las avenidas no alcanzaran la parte superior del mismo. La segunda, la lamentable pérdida de los dos templetes, casilicios por estar al exterior y abiertos, que culminaban a ambos lados la mitad del puente, en los que se ubicaban sendas imágenes de los arcángeles San Rafael, protector de los viajeros, y San Miguel, eliminadas a principios del siglo XIX y hoy sólo recordadas gracias a antiguos grabados.

EL Puente Viejo, por Emilio Morales

Murcia, nuestra hermosa ciudad, dividida por el río Segura en dos mitades unidas por un robusto y esplendido puente de piedra, conocido por los murcianos como Puente Viejo o Puente de Los Peligros, pues nunca tuvo nombre propio.

El ya vetusto y austero puente, con casi trescientos años de historia, ha sido el nexo de unión ente el norte y el sur, entre ‘Murcia’ y el Barrio del Carmen, llamado de San Benito hasta la construcción de la nueva iglesia en la segunda mitad del siglo XVIII.

«¡Vamos a Murcia!» era decir que pasaríamos el Puente Viejo camino del centro de la ciudad; «¡Vamos al Barrio!» la vuelta a casa para los carmelitanos, un trayecto este que, personalmente y durante el tiempo escolar realizaba a diario desde el final de la calle Cartagena hasta el Colegio de San Antonio, detrás del jardín de Santa Isabel. Sobre ese puente tengo fotos de mi niñez, de mi comunión vestido de franciscano y algunas otras que me recuerdan que soy murciano, pero, sobre todo, carmelitano.

El Puente Viejo fue diseñado por el arquitecto Toribio Martínez de la Vega, al que nunca se le ha dedicado calle o placa en la ciudad, ningún reconocimiento.

Tuvieron que pasar 14 años desde que nuestro prohombre presentó y se aprobaron por la Junta Municipal los planos del nuevo puente hasta la colocación de la primera piedra, el 10 de septiembre de 1718; considerando la necesidad y la urgencia de tamaña obra, se tomaron su tiempo, pero habrían de pasar nada menos que otros 24 años más hasta su finalización.

Escasez de materiales, desvío de las partidas económicas (esto parece un relato de ayer mismo) y más problemas...; hay que comprender, como en el dicho, que «las cosas de palacio van despacio», y en Murcia más.

Finalmente no fue el paciente y gran ingeniero Martínez de la Vega quien lo terminara, pues ante las reiteradas pausas de las obras, el hombre hubo de atender nuevos proyectos en otras ciudades; se recurrió, esta vez con buen acierto, al arquitecto castellonense Jaime Bort, autor de la fachada de la Catedral de Murcia, de las obras hidráulicas de la Contraparada y de la Plaza de Camachos, entre otras y a quien, esta vez sí, la ciudad de Murcia le dedicó una calle 258 años después de su muerte.

El Puente Viejo o Puente de los Peligros, el que produce en mi emoción cuando lo atravieso y del que guardo tantos recuerdos, quiero creer y así lo deseo que tenga buena salud, para aguantar avenidas, tormentas y el mal trato que le damos, gracias a la sabiduría antigua y a la paciencia de dos grandes hombres que lo construyeron, pues de no haber sido por ellos, de no haber sido así… Lo dicho, las cosas de palacio van despacio y en Murcia más.