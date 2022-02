El PP ya gobernaba Castilla y León con una mayoría cómoda con Cs. Por eso, la decisión de Fernández Mañueco (más la de Pablo Casado) de echar a Cs del Gobierno y convocar elecciones anticipadas solo se puede entender si el líder nacional del PP tenía un ambicioso y triple objetivo. El primero, y mínimo, lograr una amplia victoria, la mayoría absoluta de 41 procuradores, o un número muy cercano de escaños, que permitiera una investidura automática o con un pacto a cambio de casi nada, como pasó en la Comunidad de Madrid tras el triunfo en mayo de Isabel Díaz Ayuso. Ello implicaba merendarse a casi todos los 12 procuradores que Cs tuvo en 2019 y que el PP se acercara a los 42 obtenidos en las autonómicas del 2015. Un gran triunfo.

El segundo consistía en relativizar el éxito de Ayuso y frenar su incipiente desafío, consistente en lograr el control del aparato del PP en la Comunidad de Madrid (como Esperanza Aguirre frente a Rajoy) con una victoria contundente de Mañueco. Así, lo de Madrid no se debería tanto a Ayuso como a que el PP tenía mucho viento de popa.

El tercero y último era imponer el relato de que, tras Madrid y Castilla y León, el PSOE perdía todas las autonómicas y preparar así el terreno para las próximas anticipadas andaluzas, una comunidad históricamente reticente a la derecha. Tras morder el polvo en Madrid, Castilla y Andalucía, el PSOE llegaría moral y mediáticamente moribundo a las municipales y generales de primavera y finales de 2023.

Pero los tres objetivos han quedado descafeinados. El PP es, sí, el primer partido en la Comunidad, pero es una victoria pírrica porque solo sube dos procuradores, de 29 a 31, y queda muy lejos de la mayoría absoluta. La razón es que los procuradores perdidos por Cs los ha ganado casi todos Vox. Y para ser investido Mañueco dependerá de Vox, que ha tenido un gran resultado (pasa de 1 a 13 escaños) y cuyo líder, Santiago Abascal, ya ha exigido entrar en el Gobierno de Valladolid. El PP pasará de depender de Cs, un partido centrista y tendente a la baja, a hacerlo de Vox, una formación de extrema derecha que, según todas las encuestas, y como se vio el domingo, está al alza en toda España.

Malo para Mañueco, que tendrá una investidura muy complicada y malo para Pablo Casado, que no ha logrado el éxito que esperaba y tendrá que afrontar más engorrosas querellas intestinas. Y es posible que, en Andalucía, el cauteloso Moreno Bonilla se lo piense dos veces antes de anticipar elecciones y tener que afrontar un Vox al alza y con Macarena Olona como potente candidata. La noche del domingo, el discurso del ganador fue el de Santiago Abascal, no el de Mañueco ni el del ausente Casado que, al contrario que en Madrid, no compareció.

¿Y qué pasa en la pugna PP-PSOE? Los socialistas han sido derrotados porque, en 2019, fueron el primer partido con 35 procuradores y han perdido siete. Pero la victoria pírrica del PP relativiza la derrota. Y la distancia en votos entre el PP y el PSOE (31,43% frente a 30,05) es pequeña. De cara a unas generales, perder frente al PP por poco más de un 1% en un bastión conservador como Castilla y León no es dramático. Pero lo que al PSOE le quita el sueño es que han perdido muchos votos ante las listas de la España vaciada, en especial Soria Ya, que se ha erigido en el primer partido provincial.

Pablo Casado ha tenido una muy amarga victoria porque sus objetivos han resultado fallidos y Pedro Sánchez ha perdido por poco. Pero, en política, lo de las dulces derrotas es un cuento chino.