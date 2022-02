Los acontecimientos de los últimos días son el resultado de la debilidad del presidente Fernando López Miras y la política errática del Gobierno regional. Utilizar intereses personales para alterar la voluntad manifestada en las urnas necesariamente tiene efectos colaterales. Ha quedado en evidencia que el presidente regional que se ha tenido que someter al chantaje que ejercen los diputados y la consejera expulsados, reingresados y disidentes de Vox. Diputados y consejera que ponen patas arriba la estabilidad del Gobierno regional por egos, rencillas y celos. En definitiva, los líos de quienes defienden intereses propios. Qué pena es que la política cultural de esta Región esté en manos de un presidente sin autoridad y de quienes quieren colocar a sus amiguetes.

A esto, añadan lo ocurrido en Lorca el 31 de enero. El furor de quienes asaltaron las dependencias en donde se tenía que celebrar el pleno no es casual, es la consecuencia de la política radical del Gobierno regional, PP y Vox. La inquina de López Miras, de los miembros de su Gobierno y los partidos de derecha y extrema derecha contra quienes piensan, opinan y actúan diferente, la manipulación de la información y la mentira están generando comportamientos extremos que dificultan la convivencia.

No tengo ninguna duda de que la violencia de quienes asaltaron el Ayuntamiento de Lorca estuvo inducida, así lo confesaron varios ganaderos. La condena de estos hechos por parte del Gobierno regional y del PP llegó tarde y mal. Solo lo hicieron cuando observaron la dimensión que el asalto estaba tomando en la prensa regional y nacional, y con ‘peros’. Cuando se atenta contra la democracia no hay ‘peros’ que valgan, se condena y punto. Tomen nota, el partido de la ultraderecha no condenó, y justificó, lo ocurrido. Normalizar a la extrema derecha, que es lo que hace el PP para mantenerse en el poder, tiene consecuencias.

Por otra parte, el seguidismo de López Miras de la política que le marca Teodoro García Egea le lleva al ridículo. Se queja del reparto de los fondos europeos. Para escenificarlo, la portavoz tránsfuga puso todo su empeño en denunciar la exclusión de la Región de Murcia en el reparto de unos fondos para políticas de inclusión, cuando resulta que ni siquiera los habían solicitado. Cuando la pillaron, la consejera Franco intentó justificarlo mintiendo. Si López Miras tuviese autonomía, la habría cesado de inmediato.

Con el uso de los fondos europeos Next Generation, la Región de Murcia es la que más puede cambiar, si se hacen las cosas bien. Pero, lamentablemente, no parece que ese sea el camino.

En definitiva, tenemos un presidente regional débil que ha configurado un Gobierno hecho de retales con tránsfugas y descartes de otros partidos. Un Gobierno que ha normalizado y se ha dejado arrastrar por la estrategia de la ultraderecha. Un Gobierno más pendiente de crear crispación y de confrontar, que de solucionar los problemas de la ciudadanía. Un Gobierno incompetente que no gestiona y pierde las oportunidades para modernizar la Región de Murcia.